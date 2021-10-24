В течение последнего года власти на порядок усилили давление на гражданское общество. Мы видим чёткий посыл: если не мне — тогда никому, надо уничтожить всё, что не вписывается в государственную идеологию. Ход стопроцентный и исторически проверенный — разбомбить всё «не наше», пишет sn-plus.com





Культура, которая и так никогда не была в почёте, бюджет на которую собирался по принципу «поскребем по сусекам», сейчас и вовсе попала в немилость. Конечно, не просто так. Культурные деятели, в отличие, например, от силовиков, в массе своей ничем не были обязаны государству. У многих из них не имелось строгой привязки, боязни потерять что-то. Ведь терять-то нечего!





Думаю, это одна из причин, по которой культура стала движителем и символом беларусского протеста: музыка на маршах, плакаты, дворовые концерты, лекции… Творчество начало представлять угрозу для власти, оно стало опасным.





Однако вот так сходу сложно представить, как далеко власти зашли в попытках заглушить голоса культурных масс. Человек — существо, мыслящее образами, картинками, конкретными числами. И благодаря мониторингу, который ведёт Беларусский ПЕН, у нас есть отчёт, ярко демонстрирующий масштаб репрессий.





Итак, за последние 9 месяцев зафиксировано 1032 случая нарушения культурных прав и прав человека в отношении деятелей культуры, что почти в два раза превышает количество нарушений за весь 2020 год. Среди 715 политических заключенных (по состоянию на 30.09.2021) 60 — деятели культуры.





«Цифры ошеломляют… Действующая власть, похоже, не остановится ни перед чем, чтобы подавить независимые и творческие голоса. ПЕН-сообщество поддерживает Беларусский ПЕН-центр и смелых людей в Беларуси, которые продолжают бороться за свои права человека. Мы настоятельно требуем прекращения репрессий, немедленного и безоговорочного освобождения всех тех, кто был задержан за мирное выражение своих взглядов»,





— заявила Ма Тида, председатель Комитета «Писатели в неволе» Международного ПЕН-клуба.





Мониторинг констатирует также ухудшение условий содержания заключенных, затруднение и препятствование в получении ими книг. Уже укоренившейся практикой стала массовая ликвидация НКО в сфере культуры. По состоянию на 30 сентября 2021 известно о закрытии минимум 77 организаций. Отмечу, что и сам ПЕН ликвидирован решением Верховного суда в августе 2021 года.





«Этот страшный, но крайне необходимый отчет наших беларусских партнеров демонстрирует передовую роль работников культуры в борьбе страны за свободу и демократию, привлекает внимание к их обычно недооцениваемой роли в противостоянии авторитаризму и продвижении свобод. Но, прежде всего, это свидетельствует о чрезвычайности ситуации и о сильной необходимости оказания большей международной поддержки работникам культуры в условиях конфликта»,





— комментирует отчёт Полина Садовская, Директор Евразийской программы Американского ПЕН-центра.





Первую строку «ТОП-10» нарушений возглавляет «Преследование за инакомыслие», что неизбежно влечёт за собой самоцензуру. Люди боятся высказываться, «зарываются», уходят в подполье. В связи с этим авторы отчёта с грустью констатируют существование «целого пласта репрессий, которые остаются в тени. Лица, относящиеся к деятелям культуры, особенно живущие в регионах, остаются один на один с оказанным на них давлением и репрессиями, никак не афишируют их, для того чтобы была возможность оставаться в стране и работать дальше — пусть не там, откуда был(-а) ранее уволен(-а), но в другом месте.





«Результаты нашего мониторинга фиксируют ситуацию в сфере культуры и позволяют предметно — с цифрами и фактами, а не на уровне ощущений — говорить о нарушениях прав деятелей культуры. Сегодня, когда всех несогласных причисляют к экстремистам, мы видим, что преследование за инакомыслие занимает первое место среди видов репрессий. И это показательно: преследование за позицию, отличную от официальной, лучше всего говорит о неуверенности власти в своей позиции и невозможности ее отстоять иначе, чем наказывая тех, кто думает по-другому. С другой стороны, деятели культуры чувствуют свой вес, свою силу и значимость — и для общества, и для власти, которая относилась обычно к ним снисходительно, а сейчас вынуждена реагировать, понимая, что культура формирует важные смыслы, несет в себе ценности и ориентиры, а также является средой, взращивающей перемены»,





— высказалась Татьяна Нядбай, первая заместительница председателя Беларусского ПЕНа.





Многие из тех, кто ещё на свободе, оказались в вынужденной миграции. Это — новый «тренд», который можно наблюдать невооруженным глазом. Культурная элита уезжает ради спасения и самореализации, а вместе с ними уезжает и продукт беларусской культуры: «премьера в Беларуси не запланирована», «к сожалению, в Беларуси показов пока что не планируется», «Революцию» беларусского писателя Виктора Мартиновича поставят в немецком театре». Перечислять можно долго.



