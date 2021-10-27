



Жительницу Минска оштрафовали за нелегальную торговлю овощами на улице. Фото: Вера Цветкова





Жительницу Минска привлекли за нелегальную торговлю плодоовощной продукцией в центре города. Об этом пишет «Минск-новости» со ссылкой на управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску.





В ИМНС сообщили, что 25 октября судом Минска было рассмотрено дело в отношении минчанки, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью на улицах Минска. Ее привлекли к административной ответственности.





— Женщине предстоит выплатить в качестве штрафа 30 базовых величин. Микроавтобус минчанки, на который изначально был наложен арест, постановлением суда возвращен владелице. Но применена дополнительная мера — с женщины взыщут стоимость этого автомобиля. Гражданке придется выплатить 4,5 тыс. рублей, — сообщили в ведомстве.



