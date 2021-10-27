



Более 2 миллионов 120 тысяч граждан Беларуси прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает Минздрав в среду.





При этом первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 2 миллионов 798 тысяч белорусов, пишет euroradio.fm





При этом первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан заявила, что в Беларуси необходимо вакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения. В министерстве ожидают, что до конца года прививку от коронавируса сделают 5 миллионов белорусов.