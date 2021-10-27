Предполагаемый убийца российского банкира Михаила Яхонтова и членов его семьи в Москве задержан в Беларуси, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Ранее в московском главке Следственного комитета России проинформировали, что в одной из квартир на Мосфильмовской улице найдены три тела: мужчины, ребенка и женщины. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Убитый глава семейства был банкиром. На теле мужчины и женщины обнаружили ножевые ранения, у ребенка – травму шеи.





"Подозреваемый в убийстве Михаила Яхонтова, его жены и ребенка задержан на территории Беларуси", – говорится в сообщении агентства.

Там также отмечается, что в настоящее время решается вопрос о доставлении фигуранта дела в Москву.





В МВД Беларуси Sputnik пока не смогли подтвердить факт задержания предполагаемого преступника. В то же время источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что предполагаемый преступник был задержан в одной из гостиниц Витебской области.





Кто такой Яхонтов

Бывший топ-менеджер ставшего банкротом "Смоленского банка" Яхонтов в 2019-м получил срок за хищение и преднамеренное банкротство финансового учреждения.

Тогда Тверской суд Москвы приговорил его к шести годам колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок у Яхонтова закончился летом текущего года.

Приговором суда с экс-банкира и трех его сообщников взыскали свыше 8,41 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов.



