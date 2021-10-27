В Польше завели 180 дел на людей, причастных к контрабанде беженцев
Прокуратура восточной Польши расследует более 180 дел против подозреваемых в незаконном ввозе мигрантов, которые хотели незаконно въехать в ЕС через Беларусь.
Сообщается, что расследование прокуратуры Белостока затронуло более 700 человек. Речь идет не только о водителях грузовых автомобилей, которые ехали с беженцами на борту с востока страны в сторону немецко-польской границы. В большинстве случаев к контрабанде людей причастны так называемые «пилоты», которые призваны помогать водителям избегать проверок на дорогах.
С начала года польские пограничники зарегистрировали почти 26 000 попыток незаконного пересечения границы, 14 200 из них только в октябре, пишет Nashaniva.com
20:09 27/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение