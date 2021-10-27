Сообщается, что расследование прокуратуры Белостока затронуло более 700 человек. Речь идет не только о водителях грузовых автомобилей, которые ехали с беженцами на борту с востока страны в сторону немецко-польской границы. В большинстве случаев к контрабанде людей причастны так называемые «пилоты», которые призваны помогать водителям избегать проверок на дорогах.



