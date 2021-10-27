Отмечается, что с 2008 года во время селфи серьезно пострадали в общей сложности 433 человека, из которых 379 скончались. Были выделены мировые лидеры по числу несчастных случаев. На первом месте оказалась Индия, где зафиксировали 26 процентов случаев смертей во время селфи. На втором месте — США, где за период с 2008 по 2021 год скончались 10 процентов человек. Третье место заняла Россия, где зарегистрировали за эти 13 лет 8,7 процента смертей.





Средний возраст погибших, согласно исследованию, составил 24,4 года. Наиболее частой причиной смерти во время селфи оказалось падение с высоты, пишет Лента.ру.







