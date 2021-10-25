В суде Ивацевичского района завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Коссово за надругательство над государственной символикой. Судья Василий Аврусевич огласил приговор.





27 августа этого года житель Коссово Б. снял четыре флага с магазинов и учреждений. Три сложил за зданием почты, один отнёс к памятнику. Следствие расценило это как надругательство над государственной символикой (ст. 370 УК РБ).





Обвиняемый вину признал частично. Он пояснил, что флаги снимал, но не имел умысла надругаться над госсимволикой. Таким образом он хотел выразить траур по погибшим друзьям в ту ночь в страшном ДТП на дороге между Коссово и Ивацевичами.

25 октября на втором заседании заслушали свидетеля – парня из Коссово, который в ту ночь распивал спиртные напитки в компании с обвиняемым и другими жителями Коссово. Свидетель рассказал, что присоединился к компании позже, когда остальные были уже изрядно выпившие. Они рассказали ему об аварии. Обвиняемый на первом заседании говорил, что выпивать они стали “с горя”, после того, как съездили на место аварии.





По словам свидетеля, во время пьянки зашла дискуссия о политике.





“Б. начал меня спрашивать, как отношусь ко всему этому, я сказал, что отношусь нейтрально”, – сказал свидетель.





В суде он подробно уже не мог вспомнить суть спора. Но из материалов уголовного дела зачитали, что на допросе следователям свидетель говорил, что обвиняемый спрашивал, не “лукашист” ли он, у них на этой почве разгорелась дискуссия. Во время ее проснулся еще один участник компании, который дремал в это время на ступеньках. У него с обвиняемым завязался спор и случилась потасовка, они упали на землю. Поднявшись, они стали расходиться. Свидетель в показаниях следствию говорил о том, что был разговор о флагах.





После опроса свидетеля в суде исследовали материалы дела, в том числе кофту, которую забыл обвиняемый на месте, где выпивал в компании. Посмотрели видео следственных действий, которые проходили в Коссово, и обвиняемый показывал, как снимал флаги и что с ними делал.

Обвиняемый Б. в суде сегодня снова повторил, что не имел умысла надругаться над госсимволикой:





“В тот момент не до конца осознавал, к чему могут привести мои действия, так как находился в состоянии стресса и депрессии. Находился под действием алкоголя. Своими действиями не хотел показать неуважение к государственной символике, так как хорошо и уважительно отношусь к ней. В содеянном раскаиваюсь”, – сказал Б.





В своём последнем слове он сказал, что не подписан ни на какие “деструктивные” телеграм-каналы, хорошо относится к стране, госсимволике и президенту.





Представитель прокуратуры Ивацевичского района Яна Дробыш озвучила, какое наказание требует для обвиняемого гособвинение:

“Назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа”, – зачитала помощник прокурора.





Говоря по-народному, для Б. запросили два года “химии”.





Обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Работает в Минске машинистом башенного крана, где характеризуется положительно. По месту жительства его охарактеризовали посредственно. Мужчина окончил авиационный колледж, является младшим лейтенантом запаса.





После перерыва вечером судья Василий Аврусевич огласил приговор:





“Признать виновным в надругательстве над государственным флагом Республики Беларусь. На основании статьи 370 УК назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Срок отбывания наказания в виде ограничения свободы исчислять со дня постановки на учёт в исправительном учреждении открытого типа. Зачесть в срок отбывания наказания в виде ограничения свободы срок содержания под стражей с 27 августа по 30 августа 2021 года включительно. Из расчета соотвествия одного дня содержания под стражей двум дням ограничения свободы”.





Также, суд постановил взыскать с Б. 5 рублей 13 копеек, израсходованным государственным судебно-экспертным учреждением. Арест на имущество обвиняемого в Коссово постановили отменить.





Меру пресечения Б. оставили прежнюю – личное поручительство. Вещдок – свитер обвиняемого постановили ему вернуть. Снятые флаги четырём учреждениям уже вернули.





Приговор может быть обжалован и опротестован в Брестский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через суд Ивацевичского района.



