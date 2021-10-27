Новый штамм коронавируса зафиксирован и в Беларуси. Это «Дельта лайт». Несмотря на название, версия совсем не лайтовая. Этот новый штамм суперскоростной: если раньше вирус переходил от больного человека к здоровому через 15 минут контакта, то теперь для заражения при общении достаточно одной-двух минут. Считается, что дин инфицированный штаммом «Дельта лайт» может заразить 5-9 человек (раньше – 2-3 человека). Пик инфицированности тоже ускорился – он приходится на 3-4 день ( в недавнем прошлом – на 7-8-й). Особенно уязвимой в этот раз оказалась молодежь – вирусом «дельта лайт» все чаще заболевают люди в возрасте от 30 лет, а в Минске, как оказалось, и того моложе – от 18 до 29 лет.





Какие еще штаммы коронавируса нам встречались?





Штамм L. Сейчас его уже мало кто вспомнит. А ведь именно с него все начиналось - он был обнаружен в китайском Ухане в декабре 2019 года. Теперь он постепенно исчезает, вытесняемый более молодыми и хваткими «собратьями».





«Британский» штамм. Впервые был выявлен в Великобритании в октябре 2020 года, а в Беларуси появился весной 2021-го. Основной его особенностью отмечали повышенную заразность. В Беларуси был распространен во время третьей волны, которая отличалась массовыми заражениями коронавирусом по второму, а то и третьему разу. «Британский медицинский журнал» опубликовал результаты исследований, в которых сравнивались показатели смертности: «Британский» штамм – 4,1 человека на 1000 заболевших, его предшественник – 2,5.





«Белорусский штамм». О том, что в Беларуси циркулирует коронавирус местного происхождения, нам сообщили в мае нынешнего года специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Он представлялся как видоизмененный вариант британского штамма местного происхождения, адаптированный к нашей популяции. И менее агрессивный по сравнению с индийским, который в то время к нам еще не дошел.





«Индийский» штамм или «Дельта». Не прошло и полгода, как появилась новая угроза. Специалисты предупреждали, что по сравнению с «Дельтой» все предыдущие штаммы – просто цветочки. Еще более заразный и агрессивный. В Беларуси он впервые был выявлен в июне нынешнего года. По словам медиков, он практически вытеснил все циркулировавшие до него штаммы. Течение болезни было более стремительным. К типичным симптомам COVID-19 добавились другие, характерные для ОРВИ и кишечных инфекций: тошнота, диарея, насморк, головные боли и боль в горле. Мишенью для «Дельты» очень часто становятся молодые люди и подростки.









А В ЭТО ВРЕМЯ…





Каждый новый штамм практически вытесняет предыдущие. А поскольку вирусы умеют приспосабливаться, появляются другие их «мутанты». Насколько они живучие – покажет время.





А из новых штаммов сейчас много внимания привлекает «Мю»-штамм, у которого есть несколько мутаций, которые позволяют ему уходить от вакцинального иммунитета. «Мю» впервые был выявлен в Колумбии в начале 2021 года, позже его обнаружили еще в 40 странах. Однако стать доминирующим, как «Дельта» ему не удалось. Тем не менее, ученые наблюдают за ним и изучают.











































