Среди призеров есть и белорусы. Лучшим белорусским анимационным фильмом названа "Прелюдия и фуга" отечественного режиссера Игоря Волчека. Режиссер перенес на экран свои воспоминания о послевоенном детстве в Ташкенте.





"Большой хрустальный карандаш" и диплом "Мастеру анимации" также остался в Беларуси: за значительный вклад в развитие анимации в этом году наградили режиссера Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александра Ленкина.



