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Гран-при Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2021" получила лента из Бразилии

На XXIV Международном фестивале анимационных фильмов "Анимаевка-2021", традиционно проходящем в Могилеве, гран-при завоевала бразильская лента "Аврора – улица, которая хотела стать рекой" режиссера Радхе Мерона. Мультфильм рассказывает о мечтах и чаяниях городских улиц.

Среди призеров есть и белорусы. Лучшим белорусским анимационным фильмом названа "Прелюдия и фуга" отечественного режиссера Игоря Волчека. Режиссер перенес на экран свои воспоминания о послевоенном детстве в Ташкенте. 

"Большой хрустальный карандаш" и диплом "Мастеру анимации" также остался в Беларуси: за значительный вклад в развитие анимации в этом году наградили режиссера Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александра Ленкина. 

XXIV Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2021" проходил в Могилеве с 25-го по 27-е октября 2021 года. Организаторы конкурса получили 112 фильмов и 19 стран. Часть из них принимало участие в конкурсе детского анимационного творчества. Участникам-любителям было от пяти до 17 лет. Помимо основной конкурсной программы в рамках "Анимаевки" проходили выставки творческих работ, мастер-классы, творческие встречи, пишет Смартпресс.
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