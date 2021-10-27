Минчане смогут оформить биометрический паспорт на дому. Но придется доплатить
27 октября в официальном телеграм-канале «Милиция Минска» сообщили, что новый биометрический паспорт горожане смогут получить не выходя из дома.
фото: БелТА
«Новые виды услуг появились в отделениях по гражданству и миграции. Теперь возможен выезд представителей подразделений по месту жительства заявителя для сбора биометрических данных на мобильном комплексе», — отметили там.
Готовы документы также могут привезти по месту жительства.
Для того, чтобы к вам приехали, нужно обратиться в отдел по гражданству и миграции своего района. В ГУВД Мингорисполкома уточнили, что такие услуги оказываются на платной основе, но цену не назвали.
Что это за документы и сколько стоят?
Напомним, биометрические документы в Беларуси начали выдавать с 1 сентября 2021 года. В них входят, среди прочего, ID-карты — документы для удостоверения личности владельца только на территории нашей страны и биометрические паспорта, которые нужны только для выезда за границу.
Ранее в МВД Беларуси сообщали, что биометрический паспорт можно получить только при наличии ID-карты.
Выдача ID-карты будет стоит в 1,5 базовой величины (на данный момент 43,5 бел.руб.), биометрического паспорта – 2 базовые (58 бел. руб.). Для граждан, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II групп будут действовать льготы — 1 (29 бел.руб.) и 1,5 (43,5 бел.руб.) базовой величины соответственно, пишет Телеграм.
17:07 27/10/2021
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