«Новые виды услуг появились в отделениях по гражданству и миграции. Теперь возможен выезд представителей подразделений по месту жительства заявителя для сбора биометрических данных на мобильном комплексе», — отметили там.





Готовы документы также могут привезти по месту жительства.





Для того, чтобы к вам приехали, нужно обратиться в отдел по гражданству и миграции своего района. В ГУВД Мингорисполкома уточнили, что такие услуги оказываются на платной основе, но цену не назвали.





Что это за документы и сколько стоят?

Напомним, биометрические документы в Беларуси начали выдавать с 1 сентября 2021 года. В них входят, среди прочего, ID-карты — документы для удостоверения личности владельца только на территории нашей страны и биометрические паспорта, которые нужны только для выезда за границу.





Ранее в МВД Беларуси сообщали, что биометрический паспорт можно получить только при наличии ID-карты.





Выдача ID-карты будет стоит в 1,5 базовой величины (на данный момент 43,5 бел.руб.), биометрического паспорта – 2 базовые (58 бел. руб.). Для граждан, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II групп будут действовать льготы — 1 (29 бел.руб.) и 1,5 (43,5 бел.руб.) базовой величины соответственно, пишет Телеграм.



