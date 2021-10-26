Видео: Сицилия после шторма в воде. Есть жертвы
В Италии на острове Сицилия после шторма прошли сильные ливни, часть острова подтопило.
Об этом сообщает Reuters.
Больше всего от непогоды пострадал сицилийский город Катания, наводнение превратило улицы и площади города в реки и озера.
"Мощный циклонический шторм обрушился на южно-итальянский остров Сицилия во вторник, вызвав масштабное наводнение вокруг города Катания", - говорится в сообщении.
Местная спасательная служба сообщила, что в результате непогоды погибли по меньшей мере два человека.
Напомним, на Сицилии во время наводнения погибла супружеская пара 67 и 54 лет, их автомобиль смыло потоком воды.
16:44 27/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение