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Видео: Сицилия после шторма в воде. Есть жертвы

В Италии на острове Сицилия после шторма прошли сильные ливни, часть острова подтопило.


Об этом сообщает Reuters.
Больше всего от непогоды пострадал сицилийский город Катания, наводнение превратило улицы и площади города в реки и озера.
"Мощный циклонический шторм обрушился на южно-итальянский остров Сицилия во вторник, вызвав масштабное наводнение вокруг города Катания", - говорится в сообщении.
Местная спасательная служба сообщила, что в результате непогоды погибли по меньшей мере два человека.
Напомним, на Сицилии во время наводнения погибла супружеская пара 67 и 54 лет, их автомобиль смыло потоком воды.
korrespondent.net
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