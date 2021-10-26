



Больше всего от непогоды пострадал сицилийский город Катания, наводнение превратило улицы и площади города в реки и озера.

"Мощный циклонический шторм обрушился на южно-итальянский остров Сицилия во вторник, вызвав масштабное наводнение вокруг города Катания", - говорится в сообщении.

Местная спасательная служба сообщила, что в результате непогоды погибли по меньшей мере два человека.

Напомним, на Сицилии во время наводнения погибла супружеская пара 67 и 54 лет, их автомобиль смыло потоком воды.