Дмитрия Гордона не пустили в Грузию
Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию
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«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен», — написал он.
По словам Гордона, представители власти не озвучили причины такого решения. Сам журналист связал запрет с обращением Министерства иностранных дел Украины к МИД Грузии, в котором Киев просил «организовать посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили».
Он также назвал произошедшее международным скандалом и «позором» для властей Грузии.
Детали уточняются.
16:20 27/10/2021
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