Дмитрия Гордона не пустили в Грузию

«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен», — написал он.





По словам Гордона, представители власти не озвучили причины такого решения. Сам журналист связал запрет с обращением Министерства иностранных дел Украины к МИД Грузии, в котором Киев просил «организовать посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили».





Он также назвал произошедшее международным скандалом и «позором» для властей Грузии.





Детали уточняются.