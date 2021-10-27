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Дмитрия Гордона не пустили в Грузию

Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию
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«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен», — написал он.

По словам Гордона, представители власти не озвучили причины такого решения. Сам журналист связал запрет с обращением Министерства иностранных дел Украины к МИД Грузии, в котором Киев просил «организовать посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили».

Он также назвал произошедшее международным скандалом и «позором» для властей Грузии.

Детали уточняются.
rbc.ru
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