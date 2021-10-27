Страница перестала называться «Weißrussland» (Вайсруссланд), что в дословном переводе с немецкого означало «Белая Россия» — «weiß» (нем. «белый») и «Russland» (нем. «Россия»).





Теперь Википедия стала называть страну «Belarus», пишет телеграм-канал DW.





На это обратил внимание сотрудник Немецкого исторического института Варшавы Феликс Аккерман. Он входит в Белорусско-германскую историческую комиссию, которая еще в июле 2020 года официально рекомендовала называть страну «Belarus».





После этого страну «по-новому» стал называть еженедельник Der Spiegel, а затем и многие другие немецкие СМИ.





Вообще, название «Вайсруссланд» для немцев привычно, как, например, «Amerika». Аналогию можно провести с использованием понятий «Белоруссия» и «Беларусь» в русском языке. Массово переходить на название Belarus немецкое общество, особенно СМИ, стало после выборов в Беларуси в 2020 году.





Так, для историка Феликса Аккермана выбор в пользу названия «Belarus» — вопрос не только лингвистики, но и политики, пишет DW.





«То, как мы называем это государство по-немецки в 2020 году, отражает наше понимание статуса кво государственного суверенитета в Восточной Европе, — писал он в швейцарской газете. — В неправильно используемый топоним „Weißrussland“ вписана семиотическая принадлежность к России». «Моя статья помогла обострить восприятие».





Однако, еще остаются издания, которые используют название «Weißrussland» — например, издательство Springer, а также СМИ в Швейцарии и Австрии.







