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Беларусам понравится: немецкая Википедия переименовала Беларусь

Википедия на немецком языке переименовала страницу «Беларусь». На протяжении 20 лет «висело» совсем другое название, которое не нравилось многим белорусам.

Страница перестала называться «Weißrussland» (Вайсруссланд), что в дословном переводе с немецкого означало «Белая Россия» — «weiß» (нем. «белый») и «Russland» (нем. «Россия»).

Теперь Википедия стала называть страну «Belarus», пишет телеграм-канал DW.

На это обратил внимание сотрудник Немецкого исторического института Варшавы Феликс Аккерман. Он входит в Белорусско-германскую историческую комиссию, которая еще в июле 2020 года официально рекомендовала называть страну «Belarus».

После этого страну «по-новому» стал называть еженедельник Der Spiegel, а затем и многие другие немецкие СМИ.

Вообще, название «Вайсруссланд» для немцев привычно, как, например, «Amerika».  Аналогию можно провести с использованием понятий «Белоруссия» и «Беларусь» в русском языке. Массово переходить на название Belarus немецкое общество, особенно СМИ, стало после выборов в Беларуси в 2020 году.

Так, для историка Феликса Аккермана выбор в пользу названия «Belarus» — вопрос не только лингвистики, но и политики, пишет DW. 

«То, как мы называем это государство по-немецки в 2020 году, отражает наше понимание статуса кво государственного суверенитета в Восточной Европе, — писал он в швейцарской газете. — В неправильно используемый топоним „Weißrussland“ вписана семиотическая принадлежность к России». «Моя статья помогла обострить восприятие».

Однако, еще остаются издания, которые используют название «Weißrussland» — например, издательство Springer, а также СМИ в Швейцарии и Австрии.
Источник: telegraf.by
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