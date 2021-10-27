После сюжета на ОНТ, где ее называли помощницей Игоря Макара, и двух ночевок в «американке».





Против Андрея возбудили дело по ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента). Врач смог дать короткое интервью «Нашей Ниве» — об этом непростом периоде он рассказывает с присущим ему юмором.





«Наша Нива»: Изменили ли вас пять месяцев в неволе?





Андрей Любецкий: Я стал взрослее (улыбается).





«НН»: Как проводите там время?





АЛ: Немного спорта, немецкий язык, прогулки. На Володарке есть «зомбиящик». Беседую с хорошими людьми.





«НН»: Что у вас за программа тренировок?





АЛ: Занимаюсь минут 40—60, на разные группы мышц. Гантели — это сумки с сахаром и водой.





«НН»: В одном из писем Вы писали, что отказались от соли и кофе. Почему?





АЛ: На свободе пил уже таблетки от давления. Решил отказаться от них в том числе. Сейчас все хорошо, лекарств не принимаю.





«НН»: Скучаете без фейсбука (Андрей часто писал свои мысли о ситуации и имел несколько аккаунтов, так как его периодически банили. — «НН»)?





АЛ: Без Фейсбука нет. Скучаю без семьи и некоторых друзей.





«НН»: Если бы была возможность зайти на свою страницу, что бы там написали?





АЛ: Несколько стихотворений.





«НН»: Пригодились ли в СИЗО медицинские навыки?





АЛ: Изредка помогал как консультант.





«НН»: Планируете ли делать прививку там?





АЛ: Нет. Я болел — это раз. И второе — не доверяю вакцинам, которые предлагают.





«НН»: Вы за решеткой встретили день рождения. Как его отмечали?





АЛ: Я сначала не хотел говорить, но зашел «кабан» (передача) после обеда и мы накрыли поляну.





«НН»: Бывают ли в тюрьме счастливые дни? Если да, то как они выглядят?





АЛ: Почти каждый день. Я называю это маленькими радостями: когда приходят письма, а их у меня много, когда идем на прогулку, когда вспоминаю события, семейные в первую очередь, и так далее.





«НН»: Что вам помогает сохранять здравый смысл?





АЛ: Отсутствие алкоголя (улыбается).





«НН»: День, когда вас задержали, — как вы его собирались провести? И ожидали ли, что за вами придут именно тогда?





АЛ: Я не ожидал, что именно в тот день, но почти не сомневался, что это случится. Собирался заниматься машиной, готовил к продаже.





«НН»: Для многих оказаться в тюрьме — страшный сон. А если ты уже там, какой сон становится самым страшным?





АЛ: Тюрьма не могила! Самое страшное для меня — смерть отца. Его не стало четыре года назад, в сентябре 2017-го.





«НН»: Что труднее — ждать жену из КГБ или самому сидеть за решеткой?





АЛ: Конечно, жену. Когда она уезжала и это случилось, я был счастлив, что удалось. А я выдержу, переживу.





«НН»: Не сожалеете, что не уехали вместе с семьей?





АЛ: Нет. Это и наука, теперь я буду до конца понимать эту систему. Не буду давать определений, а то опять скажут, что оскорбляю (улыбается)!





«НН»: С какими мыслями ждете суда?





АЛ: С позитивными. Как бы они ни старались, все (мои родные, знакомые, друзья) знают, что я не виноват. И мне не стыдно смотреть людям в глаза!





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Адрес для писем: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, 220030, г. Минск



