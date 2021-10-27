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Мигрантки из Африки пытались сбежать из лагеря в Литве - одна покусала охранника

В Медининкай произошли беспорядки: мигрантки пытались сбежать из лагеря, одна из них покусала охранника

Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), во вторник вечером в Центре регистрации иностранцев в Медининкай проживающие в женском секторе пять, по предварительным данным, гражданок стран Африки устроили беспорядки.

Сначала они напали на проживающую в этом же секторе иранку, пытались отнять у нее вещи, угрожали, шумели. Когда вмешались должностные лица, разъяренные женщины пытались вырваться за ворота сектора.

Пограничники отмечают, что агрессивно ведущих себя африканок пытались усмирить обеспечивающие охрану в этом секторе пограничники и помогающие им сотрудники польской полиции. Агрессивная женщина их покусала. По этой причине был использован слезоточивый газ.

Решается вопрос о начале досудебного расследования по факту сопротивления должностным лицам.

В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация. В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов.

С того времени в Литву не пропущено около 5 тыс. нелегальных мигрантов.
Источник: delfi.lt
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