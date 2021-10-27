+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Дело добровольное": Минсктранс объяснил, почему исчезли объявления о соблюдении масочного режима

Белорусы заметили, что с 26 октября в транспорте исчезли наклейки о необходимости соблюдения масочного режима, а также звуковые объявления.

Это подтвердили в Министерстве транспорта. Информацию прокомментировала и пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.

«Ношение маски — дело добровольное каждого из нас. Поэтому та информация, которая была у нас размещена в подвижном составе и носила обязательный характер, снята», — заявила она, передает «Минск-Новости».

Ранее исчезновение объявлений оценила белорусская спортсменка, бронзовая призерка Олимпийских игр в толкании ядра Надежда Остапчук.

«С общественного транспорта Минска исчезли все напоминания о необходимости соблюдении масочного режима во время пандемии. В автобусах, троллейбусах и метро больше не звучат объявления об опасности коронавируса. Это уже победа над коронавирусом? Парад надо тогда провести по этому поводу еще!» – написала она в своем Facebook.

Напомним, 22 октября стало известно, что Министерство здравоохранения приняло постановление от 20 октября 2021 г. № 111, в котором официально отменило обязательное ношение масок белорусами в общественных местах.

Позже в пресс-службе Минздрава объяснили, что отменили «применение административной ответственности к физическим лицам, за неиспользование средств защиты органов дыхания (масок) на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте».

При этом «в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации» все же порекомендовали белорусам использовать средства защиты органов дыхания (маски) при посещении объектов и организаций.

«Делайте все возможное!» Что говорят в ВОЗ, пока в Минздраве считают, что маски носить не обязательно

Впрочем, Всемирная организация здравоохранения заявила, что ношение масок должно стать элементом комплекса мероприятий, направленных на прерывание передачи инфекции и спасение жизней. 

Вместе с тем в организации признают, что одного только применения масок недостаточно для обеспечения надлежащей защиты от COVID 19. Необходима в том числе вакцинация.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]