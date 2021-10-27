Это подтвердили в Министерстве транспорта. Информацию прокомментировала и пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.





«Ношение маски — дело добровольное каждого из нас. Поэтому та информация, которая была у нас размещена в подвижном составе и носила обязательный характер, снята», — заявила она, передает «Минск-Новости».





Ранее исчезновение объявлений оценила белорусская спортсменка, бронзовая призерка Олимпийских игр в толкании ядра Надежда Остапчук.





«С общественного транспорта Минска исчезли все напоминания о необходимости соблюдении масочного режима во время пандемии. В автобусах, троллейбусах и метро больше не звучат объявления об опасности коронавируса. Это уже победа над коронавирусом? Парад надо тогда провести по этому поводу еще!» – написала она в своем Facebook.





Напомним, 22 октября стало известно, что Министерство здравоохранения приняло постановление от 20 октября 2021 г. № 111, в котором официально отменило обязательное ношение масок белорусами в общественных местах.





Позже в пресс-службе Минздрава объяснили, что отменили «применение административной ответственности к физическим лицам, за неиспользование средств защиты органов дыхания (масок) на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте».





При этом «в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации» все же порекомендовали белорусам использовать средства защиты органов дыхания (маски) при посещении объектов и организаций.





«Делайте все возможное!» Что говорят в ВОЗ, пока в Минздраве считают, что маски носить не обязательно

Впрочем, Всемирная организация здравоохранения заявила, что ношение масок должно стать элементом комплекса мероприятий, направленных на прерывание передачи инфекции и спасение жизней.





Вместе с тем в организации признают, что одного только применения масок недостаточно для обеспечения надлежащей защиты от COVID 19. Необходима в том числе вакцинация.