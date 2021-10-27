Главред "Нашей Нивы": В камере 19 человек, нечем дышать

Главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович пишет из заключения, что в камере СИЗО №1 в Минске находится 19 человек. Она — в подвальном помещении. Окна там нет, есть только небольшой проём под потолком, — вот и вся вентиляция.