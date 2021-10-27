Главред "Нашей Нивы": В камере 19 человек, нечем дышать
Главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович пишет из заключения, что в камере СИЗО №1 в Минске находится 19 человек. Она — в подвальном помещении. Окна там нет, есть только небольшой проём под потолком, — вот и вся вентиляция.
"Наша Нива" обращает внимание на то, что условия содержания Мартиновича ухудшились. Он за решёткой уже четвёртый месяц.
Егор Мартинович просит в письмах передать советы по методикам, как дышать, когда не хватает воздуха.
В СИЗО с июля находится и руководитель отдела рекламы и маркетинга издания Андрей Скурко.
Их обвиняют в "нанесении имущественного ущерба без признаков разворовывания группой лиц" в размере 3,5 тысячи рублей. Мартинович и Скурко признаны политзаключёнными.
12:58 27/10/2021
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