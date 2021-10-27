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"Стандартный для нашего времени диагноз" Умерла известный беларуский археолог Ольга Левко

Умерла известный белорусский археолог Ольга Левко (1947 — 2021). На 75-м году жизни.

У неё был "стандартный для нашего времени диагноз", — пишет в Facebook историк Олег Дернович.

Левко — доктор исторических наук, профессор. Ранее руководила Центром археологии Беларуси Института истории НАН. 

В 2008-м Ольга Левко рассказала Еврорадио, что исследованиями подземных сооружений в нашей стране занимаются не только археологи, но и какая-то таинственная спецорганизация.
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