"Стандартный для нашего времени диагноз" Умерла известный беларуский археолог Ольга Левко
Умерла известный белорусский археолог Ольга Левко (1947 — 2021). На 75-м году жизни.
У неё был "стандартный для нашего времени диагноз", — пишет в Facebook историк Олег Дернович.
Левко — доктор исторических наук, профессор. Ранее руководила Центром археологии Беларуси Института истории НАН.
В 2008-м Ольга Левко рассказала Еврорадио, что исследованиями подземных сооружений в нашей стране занимаются не только археологи, но и какая-то таинственная спецорганизация.
12:51 27/10/2021
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