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В США вакцину Pfizer рекомендовали для детей от 5 лет

Группа экспертов рекомендовала FDA разрешить использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет. Ведомство не обязано следовать рекомендациям внешних экспертов, но обычно прислушивается к ним.


Группа независимых экспертов во вторник, 26 октября, рекомендовала Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить использование вакцины BioNTech/Pfizer среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение было принято подавляющим большинством голосов.

Члены экспертной комиссии сошлись во мнении, что преимущества вакцинации перевешивают связанные с ней риски. FDA не обязано следовать рекомендациям внешних экспертов, но обычно прислушивается к ним.

 Регулятор примет собственное решение о вакцинации детей в течение следующих нескольких дней. Если будет решено одобрить вакцину, то в начале ноября этот вопрос рассмотрят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Представители компаний Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их вакцины в предотвращении случаев заражения коронавирусом среди детей в возрасте от 5 до 11 лет превышает 90%.

С просьбой разрешить использование вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет создатели препарата обратились и к регулирующему органу Евросоюза - Европейскому агентству лекарственных средств (EMA). По словам Мертенса, RKI и Stiko,внимательно изучат предоставленные производителями вакцины данные.
Источник: dw.com
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