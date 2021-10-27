



Группа независимых экспертов во вторник, 26 октября, рекомендовала Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить использование вакцины BioNTech/Pfizer среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Решение было принято подавляющим большинством голосов.





Члены экспертной комиссии сошлись во мнении, что преимущества вакцинации перевешивают связанные с ней риски. FDA не обязано следовать рекомендациям внешних экспертов, но обычно прислушивается к ним.





Регулятор примет собственное решение о вакцинации детей в течение следующих нескольких дней. Если будет решено одобрить вакцину, то в начале ноября этот вопрос рассмотрят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).





Представители компаний Pfizer и BioNTech заявили, что эффективность их вакцины в предотвращении случаев заражения коронавирусом среди детей в возрасте от 5 до 11 лет превышает 90%.





С просьбой разрешить использование вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет создатели препарата обратились и к регулирующему органу Евросоюза - Европейскому агентству лекарственных средств (EMA). По словам Мертенса, RKI и Stiko,внимательно изучат предоставленные производителями вакцины данные.