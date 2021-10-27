В аэропорту Король Халид столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда совершил посадку частный израильский реактивный самолет. Это первый случай в истории, когда государство на Аравийском полуострове принимает израильское воздушное судно, сообщает The Jerusalem Post.





Самолет сел во вторник, 26 октября.





Издание отмечает, что между Израилем и Саудовской Аравией не совершается коммерческих рейсов, так как нет дипломатических отношений. Поэтому посадка израильского самолета - важная веха во взаимоотношениях двух стран.





Других подробностей не сообщается.















