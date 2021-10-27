В Саудовской Аравии впервые в истории приземлился самолет из Израиля
Между Саудовской Аравией и Израилем нет коммерческих рейсов, поскольку государства не имеют официальных отношений, поэтому этот полет - значительное достижение.
В аэропорту Король Халид столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда совершил посадку частный израильский реактивный самолет. Это первый случай в истории, когда государство на Аравийском полуострове принимает израильское воздушное судно, сообщает The Jerusalem Post.
Самолет сел во вторник, 26 октября.
Издание отмечает, что между Израилем и Саудовской Аравией не совершается коммерческих рейсов, так как нет дипломатических отношений. Поэтому посадка израильского самолета - важная веха во взаимоотношениях двух стран.
Других подробностей не сообщается.
11:53 27/10/2021
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