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В Саудовской Аравии впервые в истории приземлился самолет из Израиля

Между Саудовской Аравией и Израилем нет коммерческих рейсов, поскольку государства не имеют официальных отношений, поэтому этот полет - значительное достижение.

В аэропорту Король Халид столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда совершил посадку частный израильский реактивный самолет. Это первый случай в истории, когда государство на Аравийском полуострове принимает израильское воздушное судно, сообщает The Jerusalem Post.

Самолет сел во вторник, 26 октября.

Издание отмечает, что между Израилем и Саудовской Аравией не совершается коммерческих рейсов, так как нет дипломатических отношений. Поэтому посадка израильского самолета - важная веха во взаимоотношениях двух стран.

Других подробностей не сообщается.
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