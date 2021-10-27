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На английских пляжах нашли тысячи погибших загадочным образом морских существ

Предположительно, причиной гибели стало загрязнение воды.

На пляжах английской городской агломерации Тиссайд, расположенной между графствами Дарем и Северный Йоркшир, нашли тысячи вымытых на берег загадочным образом живых и мертвых морских существ. Об этом пишет Teesside Live.

С начала октября местные жители начали замечать на пляжах погибших и еще живых морских обитателей. В понедельник, 25 октября, жительница деревни Марск Шэрон Белл отправилась на утреннюю прогулку вместе с мужем Кристофером, чтобы сфотографировать восход солнца. 

Когда пара пришла на пляж, она обнаружила огромные кучи крабов и омаров, разбросанных по песку. Следующие четыре часа муж и жена провели, пытаясь вернуть в воду всех живых существ, которых смогли найти.

По словам Белл, она уже 21 год живет в Марске и ни разу не видела ничего подобного. «Это выглядело просто ужасно. Трупы морских животных начали появляться на пляже несколько недель назад. В некоторых местах были буквально горы тел», — отметила она.

Агентство по охране окружающей среды начало расследование происшествия. Предположительно, причиной гибели стало загрязнение воды. 

«Мы собрали образцы воды, отложений, мидий и крабов, которые отправили в наши лаборатории для анализа, чтобы выяснить, мог ли инцидент с загрязнением окружающей среды и воды послужить причиной гибели животных. Мы также передали образцы в лабораторию CEFAS для анализа на наличие заболеваний», — прокомментировал представитель ведомства.
Источник: lenta.ru
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