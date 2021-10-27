жизненно необходимых лекарств. О муже, о том, как его забирали из дома и как ей живётся сейчас с 5-летним сыном, рассказала «Оксана Велесницкая. Он сидит без сменного белья, тёплой одежды, средств гигиены иО муже, о том, как его забирали из дома и как ей живётся сейчас с 5-летним сыном, рассказала « Медиа-Полесью»





Александр Велесницкий в августе 2020-го отказался от медали «За безупречную службу». Свой поступок бывший офицер объяснил тем, что этой же медалью стали награждать тех, кто участвует в похищениях, избиениях и пытках мирных людей.





Между тем, многие офицеры и солдаты, те же воины-афганцы, которые прошли через жестокую войну, прежде ценили эту награду. И надевали её, когда выходили в том числе на мирные акции протеста в Пинске.





29 сентября дома у Александра Велесницкого прошёл обыск. Его жена, Оксана, говорит, что искали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Проверили её телефон на наличие "деструктивных" телеграмм-каналов. Александра забрали…





По мнению правозащитников «Весны», скорее всего, задержание состоялось по делу комментариев в соцсетях о гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка.





На данный момент бывший офицер содержится под стражей. Адвокат Александра находится под подпиской о неразглашении. Смог сказать только, что режим в Жодино жёсткий. Передачи, «отоварка» и посещение адвокатов запрещены по причине введённого из-за ковид карантина.





Оксана Велесницкая рассказывает:





— К нам в дверь позвонили вечером. Я открыла, на пороге — группа мужчин. Восемь, вроде бы, их было, двое из них — в милицейской форме. Они все зашли в дом, и сразу пошли в комнату, где находился Саша. Окружили его, стали снимать всё на камеру телефона. Нам с ребёнком сказали выйти.





Саша, когда одевался, спросил, по какой причине его задерживают, вёл себя спокойно. У него поинтересовались, в курсе ли он, что в Минске произошло убийство. Саша ответил, что да. Спросили, оставлял ли он комментарии в сети, Саша промолчал. Вопрос прозвучал неожиданно для него. Я прочитала по его лицу, что он растерян.





Для нас это было шоком. Сашу увели на глазах 5-летнего сына. Ребёнок плакал и спрашивал, зачем милиция забрала папу.





— Мог ли Александр оставить оскорбительный или разжигающий рознь комментарий?





— Нет. Саша совсем не тот человек. Он даже матом никогда не ругается. Он мог высказать своё мнение, которое точно не будет содержать оскорбительные слова или побуждать к конфликту.





— Насколько мне известно, у Александра проблемы со здоровьем. Удалось ли передать лекарства?





— У Саши проблемы с желудком. Он проходил лечение в госпитале, когда ещё служил. Таблетки он принимал по мере необходимости, при возникновении болей. Как правило, приступы случались несколько раз в неделю.





Из-за карантина передачи не принимают, я выслала таблетки посылкой. Но пока карантин, таблетки ему не передадут. А когда снимут карантин — неизвестно.





— Доходят ли Вам письма?





— За три недели отправила мужу 6 писем, в которые вложила и конверты, и листы бумаги, но ни одно ответа не получила.





Все конверты класса А1. Проверяю в отслеживании писем коды, указанные на конвертах, но информации по ним нет.





— Как справляетесь с эмоцияциями?





— Помогают родственники мужа, поддерживают. Саша раньше уезжал на месяц на работу, он водитель-международник, но мы каждый день общались по видеосвязи.





Сейчас почти месяц, как мы с сыном его не видели, не знаем как он… Это очень тяжело.





Первую неделю, как мужа забрали, я жила на успокоительных. Сейчас понимаю, что нужно быть сильной, стараюсь держаться.





Сын думает, что папа на работе. Но всё равно каждый день спрашивает, почему он не звонит.





— Как на работе Александра отнеслись к его задержанию?





— Я сама позвонила в компанию и рассказала всё. Отнеслись с пониманием. Коллеги отзываются о Саше, как о хорошем человеке и ответственном работнике. Переживают, ждут его возвращения.





— Расскажите о службе Александра в пограничных войсках. Почему он принял решение уволиться?





— В погранвойсках служил с 2000 года. Летом 2019 года уволился по собственному желанию.





Ушел по нескольким причинам. Первая — банально финансовая. Начали строить дом, его зарплаты не хватало. Я тогда была в декретном отпуске.





Вторая причина в том, что ужесточились требования к кадрам, морально и физически стало намного сложнее работать.





Саша часто приезжал с работы подавленный и расстроенный. Немного сердитый.





Ушёл со службы, поменялся. Стал спокойный.





— Когда в 2020 году Александр публично осудил милицейское насилие, ожидал ли он последствий за свою позицию? Как Вы отнеслись к его отказу от медали?





— Он предполагал, что, возможно, что-то будет ему за это. Но обошлось без последствий. Многие даже звонили и благодарили за его позицию.





Я отнеслась к решению отказаться от медали спокойно, но было немного страшно за него… По жизни всегда поддерживаю мужа, потому что он справедливый, порядочный, честный. И горжусь им.





— Не задумывались ли об эмиграции?





— Как я сейчас уже узнала, Саше взламывали аккаунты в соцсетях, он знал, что за ним следят. Но никогда мне этого не говорил. Он вообще про политику со мной не говорил. А про переезд тем более.





— Как думаете, выпустят ли Александра по окончании двух месяцев содержания под стражей?





— Мне даже страшно думать об этом. Я очень надеюсь, что отпустят. И эта надежда даёт возможность как-то жить дальше.





Я знаю, что Саша закон не нарушал, а мнение не должно наказываться тюремным сроком.