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"Надежда даёт возможность как-то жить дальше" Бывшего пограничника увели на глазах 5-летнего сына

Почти месяц Александр Велесницкий, бывший офицер-пограничник из Столина, содержится в Жодинской тюрьме. За это время для него не приняли ни одной передачи.

"Надежда даёт возможность как-то жить дальше" Бывшего пограничника увели на глазах 5-летнего сына
Он сидит  без сменного белья, тёплой одежды, средств гигиены и жизненно необходимых лекарств. О муже, о том, как его забирали из дома и как ей живётся сейчас с 5-летним сыном, рассказала «Медиа-Полесью» Оксана Велесницкая.

Александр Велесницкий в августе 2020-го отказался от медали «За безупречную службу». Свой поступок бывший офицер объяснил тем, что этой же медалью стали награждать тех, кто участвует в похищениях, избиениях и пытках мирных людей. 

Между тем, многие офицеры и солдаты, те же воины-афганцы, которые прошли через жестокую войну, прежде ценили эту награду. И надевали её, когда выходили в том числе на мирные акции протеста в Пинске.

29 сентября дома у Александра Велесницкого прошёл обыск. Его жена, Оксана, говорит, что искали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Проверили её телефон на наличие "деструктивных" телеграмм-каналов. Александра забрали…

По мнению правозащитников «Весны», скорее всего, задержание состоялось по делу комментариев в соцсетях о гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка.

На данный момент бывший офицер содержится под стражей. Адвокат Александра находится под подпиской о неразглашении. Смог сказать только, что режим в Жодино жёсткий. Передачи, «отоварка» и посещение адвокатов запрещены по причине введённого из-за ковид карантина. 

Оксана Велесницкая рассказывает:

— К нам в дверь позвонили вечером. Я открыла, на пороге — группа мужчин. Восемь, вроде бы, их было, двое из них — в милицейской форме. Они все зашли в дом, и сразу пошли в комнату, где находился Саша. Окружили его, стали снимать всё на камеру телефона. Нам с ребёнком сказали выйти.

Саша, когда одевался, спросил, по какой причине его задерживают, вёл себя спокойно. У него поинтересовались, в курсе ли он, что в Минске произошло убийство. Саша ответил, что да. Спросили, оставлял ли он комментарии в сети, Саша промолчал. Вопрос прозвучал неожиданно для него. Я прочитала по его лицу, что он растерян. 

Для нас это было шоком. Сашу увели на глазах 5-летнего сына. Ребёнок плакал и спрашивал, зачем милиция забрала папу. 

— Мог ли Александр оставить оскорбительный или разжигающий рознь комментарий?

— Нет. Саша совсем не тот человек. Он даже матом никогда не ругается. Он мог высказать своё мнение, которое точно не будет содержать оскорбительные слова или побуждать к конфликту. 

— Насколько мне известно, у Александра проблемы со здоровьем. Удалось ли передать лекарства? 

— У Саши проблемы с желудком. Он проходил лечение в госпитале,  когда ещё служил. Таблетки он принимал по мере необходимости, при возникновении болей. Как правило, приступы случались несколько раз в неделю. 

Из-за карантина передачи не принимают, я выслала таблетки посылкой. Но пока карантин, таблетки ему не передадут. А когда снимут карантин — неизвестно. 

— Доходят ли Вам письма? 

— За три недели отправила мужу 6 писем, в которые вложила и конверты, и листы бумаги, но ни одно ответа не получила. 

Все конверты класса А1. Проверяю в отслеживании писем коды, указанные на конвертах, но информации по ним нет.

— Как справляетесь с эмоцияциями? 

— Помогают родственники мужа, поддерживают. Саша раньше уезжал на месяц на работу, он водитель-международник, но мы каждый день общались по видеосвязи.

Сейчас почти месяц, как мы с сыном его не видели, не знаем как он… Это очень тяжело.

Первую неделю, как мужа забрали, я жила на успокоительных. Сейчас понимаю, что нужно быть сильной, стараюсь держаться. 

Сын думает, что папа на работе. Но всё равно каждый день спрашивает, почему он не звонит. 

— Как на работе Александра отнеслись к его задержанию? 

— Я сама позвонила в компанию и рассказала всё. Отнеслись с пониманием. Коллеги отзываются о Саше, как о хорошем человеке и ответственном работнике. Переживают, ждут его возвращения.

— Расскажите о службе Александра в пограничных войсках. Почему он принял решение уволиться? 

— В погранвойсках служил с 2000 года. Летом 2019 года уволился по собственному желанию. 

Ушел по нескольким причинам. Первая — банально финансовая. Начали строить дом, его зарплаты не хватало. Я тогда была в декретном отпуске. 

Вторая причина в том, что ужесточились требования к кадрам, морально и физически стало намного сложнее работать. 

Саша часто приезжал с работы подавленный и расстроенный. Немного сердитый.

Ушёл со службы, поменялся. Стал спокойный. 

— Когда в 2020 году Александр публично осудил милицейское насилие, ожидал ли он последствий за свою позицию? Как Вы отнеслись к его отказу от медали? 

— Он предполагал, что, возможно, что-то будет ему за это. Но обошлось без последствий. Многие даже звонили и благодарили за его позицию. 

Я отнеслась к решению отказаться от медали спокойно, но было немного страшно за него… По жизни всегда поддерживаю мужа, потому что он справедливый, порядочный, честный. И горжусь им. 

— Не задумывались ли об эмиграции?

— Как я сейчас уже узнала, Саше взламывали аккаунты в соцсетях, он знал,  что за ним следят. Но никогда мне этого не говорил. Он вообще про политику со мной не говорил. А про переезд тем более. 

— Как думаете, выпустят ли Александра по окончании двух месяцев содержания под стражей? 

— Мне даже страшно думать об этом. Я очень надеюсь, что отпустят. И эта надежда даёт возможность как-то жить дальше. 

Я знаю, что Саша закон не нарушал, а мнение не должно наказываться тюремным сроком. 
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