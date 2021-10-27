



Валерию Дашковскому. С вопросом об усилении охраны « Минск Новости » обратились к начальнику Минского городского управления Департамента охраны МВД





Как сообщает издание, Департамент пока рассматривает лишь установку дополнительных технических средств в дошкольных учреждениях образования.





«Пока мы рассматриваем возможность внедрения там нового технического обеспечения. Например, у нас широко используются устройства контроля персонала, позволяющие дистанционно отслеживать, как работает сторож – не спит ли на посту, не вышел ли куда-то по личным делам и т. д.





Работник ежечасно в определенный временной интервал «отмечается» с помощью специального ключа доступа. Если он этого не сделает, на посту включится звуковой сигнал. Также сигнал тревоги поступит на пульт централизованного наблюдения отдела охраны. Для установления причин срабатывания устройства на объект прибудет наряд милиции», — приводит «Минск-Новости» ответ Валерия Дашковского.