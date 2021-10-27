Сотрудники Департамента охраны МВД появятся и в детсадах?
Департамент охраны прокомментировал возможность появления своих сотрудников в детских садах. Напомним, с начала нового года милиционеры уже дежурят в школах.
С вопросом об усилении охраны «Минск Новости» обратились к начальнику Минского городского управления Департамента охраны МВД Валерию Дашковскому.
Как сообщает издание, Департамент пока рассматривает лишь установку дополнительных технических средств в дошкольных учреждениях образования.
«Пока мы рассматриваем возможность внедрения там нового технического обеспечения. Например, у нас широко используются устройства контроля персонала, позволяющие дистанционно отслеживать, как работает сторож – не спит ли на посту, не вышел ли куда-то по личным делам и т. д.
Работник ежечасно в определенный временной интервал «отмечается» с помощью специального ключа доступа. Если он этого не сделает, на посту включится звуковой сигнал. Также сигнал тревоги поступит на пульт централизованного наблюдения отдела охраны. Для установления причин срабатывания устройства на объект прибудет наряд милиции», — приводит «Минск-Новости» ответ Валерия Дашковского.
10:06 27/10/2021
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