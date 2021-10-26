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Кто поставил капканы в Берёзе? На видео попало, как спасатели освобождали собаку

Спасатели освободили собаку, попавшую в капкан в Берёзе. Сотрудников МЧС позвала женщина, увидевшая эту ситуацию. Кому нужно расставлять капканы в городе, задается вопросом она.


Жительница Берёзы рассказала о ситуации и высказала благодарность спасателям:

“Не перестаю удивляться жестокости и безразличию людей. Вчера нашла собаку, две лапы зажаты в капканы, а капканы привязаны к забору. Она почти сутки выла, скулила от боли и никто её не освободил. А это в черте города и рядом с ней ездили машины. У меня самой не получилось её освободить, хорошо что рядом было МЧС, позвала ребят и они быстро ей помогли. Хочу выразить им огромную благодарность за помощь собачке. Но кому нужно ставить капканы в черте города? Или её привезли туда и привязали уже с капканами?” – рассказала жительница Берёзы, пишет 1reg.by. 


 

Это место находится в конце города, на пустыре в сторону Картузианского монастыря, там люди ходят редко. Есть пару бродячих собак, возможно на них кто-то капканы и ставил. Тем не менее, иногда там бывают и люди.
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