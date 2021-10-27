



Подробности уголовных дел рассказала в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, пишет s13.ru со ссылкой на «Минск-Новости».





В сентябре 30-летний житель одной из деревень Слонимского района приехал требовать у своего знакомого долг. Для убедительности молодой человек избил должника, который обещал, что вернет деньги, как только они появятся. Грозный кредитор задержан.





В этом эпизоде Слонимским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 384 УК («Принуждение к выполнению обязательств, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья»).





Но эпизод получил продолжение — правоохранители установили причастность 30-летнего заимодавца к совершению еще одного, особо тяжкого преступления. Оно квалифицируется по ч. 3 ст. 147 УК («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).





Произошло это тоже в сентябре. Подозреваемый вместе со своим 28-летним другом в гостях у последнего распивал спиртное.





Во время застолья молодые люди вспомнили, что недавно видели вблизи магазина пожилого мужчину, который занимался попрошайничеством, имел неопрятный внешний вид и выглядел как бомж. Проявив к нему сострадание и жалость, они решили пригласить его к себе. Привели бездомного к себе домой, умыли, побрили, переодели. После чего стали совместно распивать спиртное.





В течение трех суток компания употребляла алкоголь, а после молодые люди заметили, что у них пропали сигареты, а у матери хозяина дома исчезли продукты питания.





Часть пропавших предметов была обнаружена в карманах верхней одежды 70-летнего гостя, объедки — под кроватью. Словом, два приятеля, разозлившись, избили бродягу, нанося удары по лицу и туловищу. Потом они сами вызвали скорую.





Для медиков они сочинили историю, мол, нашли мужчину на улице уже в таком состоянии. Однако в ходе следствия признались в содеянном.





70-летний мужчина полторы недели провел в больнице, где, не приходя в сознание, умер. Расследование уголовного дела продолжается.