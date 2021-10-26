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Показана эффективность новой терапии аппендицита

Ученые из США показали, что антибиотики эффективны при лечении аппендицита.

Фото: Pixabay

Клиническое исследование специалистов из США показало, что антибиотики можно применять в качестве эффективной терапии первой линии при лечении аппендицита, пишет Лента.Ру. Новая статья ученых опубликована в The New England Journal of Medicine.

В клиническом исследовании CODA приняли участие 1552 пациента с аппендицитом. Их разделили на две равные по численности группы — одна проходила курс антибиотикотерапии, другим же назначали аппендектомию — операцию по удалению червеобразного отростка слепой кишки.

«За первые три месяца после начала приема антибиотиков почти семь из десяти пациентов из группы антибиотиков избежали аппендектомии. За четыре года лишь приблизительно 50 процентам из них потребовалась операция», — рассказывает один из исследователей, профессор Вашингтонского университета Дэвид Флюм. Для остальных пациентов было возможно как продолжение лечения антибиотиками, так и операция.

В то же время выяснилось, что у пациентов с аппендиколитом — кальцинированным каловым скоплением в отростке — риск осложнений и аппендектомиии в течение первых 30 дней лечения антибиотиками был выше. После 90-го дня у таких пациентов риск необходимости аппендектомии снижался.
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