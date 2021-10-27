







Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.





Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 21 заражении людей подтипом птичьего гриппа H5N6 в 2021 году, когда как в прошлом году заболело пять человек. Хотя их число намного ниже, чем сотни инфицированных H7N9 в 2017 году, инфекции серьезны — многие из заболевших находятся в критическом состоянии, по меньшей мере шесть человек погибли.





«Рост числа случаев заболевания людей в Китае в этом году вызывает беспокойство. Это вирус, который вызывает высокую смертность», - сказал Тийс Куикен, профессор сравнительной патологии в Медицинском центре Университета Эразмус в Роттердаме.





В ВОЗ сообщили, пишет АФН, что большинство заболевших имели контакт с домашней птицей, и нет подтвержденных случаев передачи вируса от человека к человеку.





В заявлении организации от 4 октября говорится о «срочной» необходимости дальнейшего расследования, которое поможет понять риски распространения птичьего гриппа на людей.





Вирусы птичьего гриппа постоянно циркулируют среди домашних и диких птиц, но редко заражают людей. Однако эволюция вирусов, которая увеличивается по мере роста популяций домашних птиц, вызывает серьезную озабоченность. Со временем они могут превратиться в вирус, легко распространяемый среди людей и грозящий перерасти в пандемию.





Китай, который является крупнейшим в мире производителем мяса птицы и основным производителем уток, вакцинирует домашнюю птицу от птичьего гриппа, но вакцина, использованная в прошлом году, может лишь частично защитить от новых вирусов, предотвращая крупные вспышки, но позволяя вирусу продолжать циркулировать.