Сергей Михалок. Фото: instagram.com/brutto_nostra









Солист группы Ляпис 98 Сергей Михалок сделал первое заявление после скандального концерта в Полтаве, на котором избил своего фаната. Соответствующее видео появилось в Instagram другого проекта музыканта Brutto.





На кадрах говорится, пишет korrespondent.net, "о дураках, которые посещают концерты Ляписа".





Кроме того, Михалок рассказал, как все произошло на самом деле.





По его словам, артист сам позвал на сцену посетителя с гитарой и хотел устроить "музыкальную дуэль" на инструментах.





Однако его возмутило то, что мужчина был пьян и матерился. В результате, как сказал Михалок, он попросту не выдержал и ударил его головой из-за чего он упал на землю.









Данный инцидент с участием Михалка произошел 20 октября.