







"До последних лет служения отца Виктора за духовной помощью в Спасо-Преображенский собор стекались множество прихожан. Своей благодатной молитвой многих вернул он к жизни, наставил на путь спасения", - говорится в сообщении, пишет Смартпресс.





Спасо-Преображенский собор во время войны сильно пострадал, а в 1963 году был взорван и остался только фундамент. По благословению и при помощи правящего архиерея, прихожан храма и неравнодушных людей отец Виктор много потрудился над его воссозданием.