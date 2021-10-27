Об этом рассказал Thinktanks.by Александр Готовский, замдиректора Института экономики НАН, выступая на круглом столе в НИЭИ Министерства экономики.





Часть доклада Александра Готовского была посвящена тому, как внешнеторговый баланс соотносится с экономическим ростом. Исследователь представил график, на котором отражены все факторы валютного финансирования экономического роста. Каждый год вклад того или иного фактора менялся.





Последний столбик на графике – это 2020 год. Видно, что столбик опустился в отрицательную плоскость за счет синего цвета – это и есть те почти 4 млрд долларов, которые население вывело из экономики и положило «под матрас».





Красным цветом выделена та подпитка из ЗВР, которую Нацбанку пришлось влить на рынок.





«Если бы Нацбанк не имел возможности подпитки валютного рынка из золотовалютных резервов, нам бы пришлось сокращать внутреннее потребление, то есть потребление наших домашних хозяйств, и инвестиции. Тогда бы у нас падение ВВП было бы еще 14,1 процентных пункта», - объяснил эксперт Института экономики.





«То есть у нас кризис был бы не такой легенький, каким он был в прошлом году, у нас было бы достаточно большое проседание ВВП», - подчеркнул Александр Готовский.





Напомним, в 2020 году ВВП Беларуси снизился на 0,9%. В августе прошлого года Нацбанк направил на интервенции на валютный рынок около 1 млрд долларов из ЗВР.









В целом на графике, составленном ученым, можно проследить всю валютную «историю» последних двадцати лет.





До 2007 года включительно торговое сальдо финансировалось за счет накопления внешних долгов и прямых иностранных инвестиций (синий и бледно-голубой цвет). «Благодаря этому страна долго жила с отрицательным внешнеторговым сальдо и могла поддерживать более высокое внутреннее потребление», - отметил специалист.





С 2008 до 2010 при плохой внешнеторговой конъюнктуре экономический рост в значительной степени финансировался за счет накопления внешнего долга (синий цвет). Когда внешнеторговый дефицит вырос, государство подставило плечо (красный цвет).





Потом с 2011 по 2014 год пришлось свернуть государственную подпитку. Ухудшают баланс пошлины, которые мы передавали в российский бюджет при экспорте нефтепродуктов (желтый цвет).





После 2015 года, когда упали цены на нефть и начались другие проблемы в экономике, мы стали возвращать накопленные долги (синий и голубой цвета ушли в отрицательную плоскость). Серое – это проценты, которые мы начали уплачивать, они тоже отправили баланс резко в отрицательную плоскость.





Поддержало баланс то, что мы начали уплачивать ввозные пошлины на нефть в свой бюджет (желтый цвет). Также на ситуацию позитивно повлияли доходы работников, переводимые в страну из-за рубежа (зеленый). Они «стали важной статьей для поддержки наших финансовых потоков», - отметил Александр Готовский.





В 2019 году предприятия перестали платить по прошлым долгам, и наоборот, стали брать новые долги. Этот поток резко стал положительным. Мы не нарастили внутренний спрос, а положили эти деньги в золотовалютные резервы (красное в отрицательной плоскости). В 2020 баланс снова опустился вниз, о чем мы уже сказали в начале.