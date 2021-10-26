«С 7 по 10 октября с моих карточек стали исчезать деньги. Сначала 9 рублей, потом 6 и 2, следом еще 3 доллара с валютной карточки. Я подумала, что доступ к карточкам получили третьи лица и позвонила в банк. Но там меня удивили, сказали, что деньги списывает «Отдел принудительного исполнения», — рассказала девушка. Об этом пишет telegraf.by





«Мне стало интересно, что произошло, и шаг за шагом я дозвонилась до инспектора, которая вела мой вопрос, — рассказывает читательница АвтоГродно.





Оказалось, что ей начислили 14,5 рублей штрафа за превышение скорости, установленного с помощью автофиксации. Однако письмо с уведомлением о штрафе девушка не получила.





После того, как прошел положенный срок для уплаты, штраф перешёл в Отдел принудительного исполнения, который и дал указание списать средства.





Девушка в итоге выплатила штраф. И деньги на каротчоки вернулись. Вопрос, почему она не получила уведомление от ГАИ и потом Отдела принудительного исполнения, так никто не прояснил.





«В этой истории никто не смог мне пояснить, почему я не получила уведомления по почте, почему мне не сообщили номер постановления, чтобы я могла оплатить штраф заранее, без передачи дела в орган принудительного исполнения. Думаю, что в наше время, когда IT-сектор так стремительно развивается, нужно отправлять уведомления хотя бы с помощью СМС», — считает девушка.





СМС уже рассылают, но не всем

Ранее сообщалось, что водители в Беларуси стали получать СМС с уведомлением о штрафах за превышение скорости на основании фотофиксации. Значит ли это, что бумажные «письма счастья» исчезнут?





Все дело в том, что будут приходить и «письма счастья», и СМС.





Ещё в 2019 году на сайте МВД РБ появился «Личный кабинет». Всем, кто зарегистрировался в нем, информация о письмах счастья приходит на электронную почту и непосредственно в «кабинет», а теперь и с помощью СМС.