Раньше мошенники звонили из "банков" - теперь -"чистильщики вентиляции"

На территории Минска участились случаи предложения гражданам выполнения работ по проверке и прочистке системы вентиляции в жилых помещениях, представителями частных организаций на платной основе, сообщает телеграм-канал "ЖКХ Минск Официально".