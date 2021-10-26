Раньше мошенники звонили из "банков" - теперь -"чистильщики вентиляции"
На территории Минска участились случаи предложения гражданам выполнения работ по проверке и прочистке системы вентиляции в жилых помещениях, представителями частных организаций на платной основе, сообщает телеграм-канал "ЖКХ Минск Официально".
Работы по проверке и обслуживанию систем вентиляции входят в техническое обслуживание жилого дома, подчеркивают коммунальщики.
"Обращаем внимание, что работы по заявкам жителей выполняются на безвозмездной основе! Стоимость таких работ включена в тариф по техническому обслуживанию жилого дома. Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!", - говорится в сообщении, пишет interfax.by
21:52 26/10/2021
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