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Неожиданно: «Отели Египта переполнены». Сообщают об отмене вылетов из белорусских региональных аэропортов

Как сообщают читатели Onliner.by, они столкнулись с неприятной ситуацией. С их слов, в турагентствах заявили, что отменяются вылеты из региональных аэропортов в Египет после 10 ноября.

Неожиданно: «Отели Египта переполнены». Сообщают об отмене вылетов из белорусских региональных аэропортов
Проверили: судя по всему, отдохнуть в Египте получится далеко не у всех белорусов.

Как сообщил представитель региональной туристической компании, основной источник проблемы — отказы на регистрацию, которые приходят от отелей Египта. Такие сложности возникают не только в Бресте, но и Витебске, Могилеве. Говорят, что в отелях не хватает мест, чтобы обслужить все заявленные рейсы.

«Сегодня закрыта Азия, всему миру некуда лететь, — рассказал представитель турфирмы. — Плюс к этому открыли чартерные рейсы в Египет немцам и англичанам, а они лакомый кусочек для египетских отелей. Мы видим, как сейчас отели бронируют по неделе, по две. Мало того, открывают ранее законсервированные отели, которые были закрыты 5 лет назад после теракта над Синайским полуостровом в 2015 году. Открыли даже курорт Марса-Алам, несмотря на то, что там сильные ветра с октября по май. Это в первую очередь не пляжный, а дайверский курорт».
Видимо, немалый ажиотаж привнесли и российские туристы, которые отправятся в Египет отдыхать в период нерабочей недели, объявленной в РФ с 30 октября по 7 ноября. Наш собеседник признался: такого действительно давно не было, чтобы Египет — и отказ. О том, что ситуация с отдыхом в Египте может осложниться, писали в середине сентября, пишет Блок Гродноs13.ru
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