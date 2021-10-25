Проверили: судя по всему, отдохнуть в Египте получится далеко не у всех белорусов.





Как сообщил представитель региональной туристической компании, основной источник проблемы — отказы на регистрацию, которые приходят от отелей Египта. Такие сложности возникают не только в Бресте, но и Витебске, Могилеве. Говорят, что в отелях не хватает мест, чтобы обслужить все заявленные рейсы.





«Сегодня закрыта Азия, всему миру некуда лететь, — рассказал представитель турфирмы. — Плюс к этому открыли чартерные рейсы в Египет немцам и англичанам, а они лакомый кусочек для египетских отелей. Мы видим, как сейчас отели бронируют по неделе, по две. Мало того, открывают ранее законсервированные отели, которые были закрыты 5 лет назад после теракта над Синайским полуостровом в 2015 году. Открыли даже курорт Марса-Алам, несмотря на то, что там сильные ветра с октября по май. Это в первую очередь не пляжный, а дайверский курорт».