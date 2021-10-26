Социальная сеть Facebook заблокировала три сообщества, которые способствовали незаконной миграции в Евросоюз, об этом сообщила пресс-служба правительства Польши.





"Данные, предоставленные администрации Facebook, подтвердили, что указанные группы задействованы в организации нелегальной миграции в Европейский Союз", – говорится в пресс-релизе американской компании.

В нем также отмечается, что польская сторона продолжит сотрудничество с Facebook, чтобы своевременно блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.

Миграционный кризис

Миграционный кризис возник на границе Беларуси со странами Евросоюза еще весной этого года. Литва, Латвия и Польша не раз сообщали о росте числа задерживаемых нелегалов и обвиняли Минск в создании условий для миграционного кризиса.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".





По "белорусскому маршруту" в страны ЕС пытаются мигрировать в основном жители стран Африки и Ближнего Востока. Осенью белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Латвией и Польшей в Беларусь.



