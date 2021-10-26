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Двери закрываются? Facebook закрыла три группы о миграции в ЕС через Беларусь

Об этом социальную сеть попросили польские спецслужбы, а содействие оказало посольство США.

Двери закрываются? Facebook закрыла три группы о миграции в ЕС через Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Социальная сеть Facebook заблокировала три сообщества, которые способствовали незаконной миграции в Евросоюз, об этом сообщила пресс-служба правительства Польши.

"Данные, предоставленные администрации Facebook, подтвердили, что указанные группы задействованы в организации нелегальной миграции в Европейский Союз", – говорится в пресс-релизе американской компании.
В нем также отмечается, что польская сторона продолжит сотрудничество с Facebook, чтобы своевременно блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.

Миграционный кризис

Миграционный кризис возник на границе Беларуси со странами Евросоюза еще весной этого года. Литва, Латвия и Польша не раз сообщали о росте числа задерживаемых нелегалов и обвиняли Минск в создании условий для миграционного кризиса.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

По "белорусскому маршруту" в страны ЕС пытаются мигрировать в основном жители стран Африки и Ближнего Востока. Осенью белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Латвией и Польшей в Беларусь.
sputnik.by
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