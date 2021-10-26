Реклама затронет только большие каналы - сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров. Его цитирует Смартпресс





Для показа рекламы не будут использованы личные данные. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей.





Официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми, утверждает Дуров. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.





В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. "Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", - отметил Дуров.





Уже запущен сайт рекламной биржи. Примечательно, что нельзя будет рекламировать фаст-фуд - в пункте правил он приравнен к наркотикам, алкоголю и табаку. Для того, чтобы централизованно начать рекламировать свой товар в Telegram нужно будет заплатить 2 млн евро - 1 млн уйдет на залог, который сгорит, если компания не потратит 10 миллионов евро на рекламу в течение года. Если потратит - залог вернут.



