Там противники власти смогут получить «инструкции» от своих кураторов. Такое мнение белорусский правитель выразил в ходе визита в Лидскую центральную районную больницу.





Лукашенко отметил, что представители оппозиции «подкидывают» белорусскому обществу идею о том, что власти должны завезти в страну иностранные вакцины Pfizer, Moderna и другие. Он убежден, что такие призывы звучат только для получения действующих в Европе сертификатов о вакцинации. Получив сертификаты, оппозиционеры смогут отправиться к своему руководству за рубежом.





«<…> Для чего? Чтобы они [оппозиция] могли привиться, получить паспорт [о вакцинации] и ехать туда, к «своим», инструкции получать. Чтобы на запад выехать — вот для чего им надо», — приводит слова главы республики РИА «Новости».



