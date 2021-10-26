+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Как иностранные вакцины и протесты переплелись между собой в голове Лукашенко?

Александр Лукашенко убежден, что предложения допустить в республику иностранные вакцины связанны с необходимостью для оппозиции выехать в западные страны.

 Там противники власти смогут получить «инструкции» от своих кураторов. Такое мнение белорусский правитель выразил в ходе визита в Лидскую центральную районную больницу.

Лукашенко отметил, что представители оппозиции «подкидывают» белорусскому обществу идею о том, что власти должны завезти в страну иностранные вакцины Pfizer, Moderna и другие. Он убежден, что такие призывы звучат только для получения действующих в Европе сертификатов о вакцинации. Получив сертификаты, оппозиционеры смогут отправиться к своему руководству за рубежом.

«<…> Для чего? Чтобы они [оппозиция] могли привиться, получить паспорт [о вакцинации] и ехать туда, к «своим», инструкции получать. Чтобы на запад выехать — вот для чего им надо», — приводит слова главы республики РИА «Новости».
rusplt.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]