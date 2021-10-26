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Есть 5 аппаратов МРТ в Гродно и один в Островце: Лукашенко поручил Каранику решить проблему с нехваткой аппаратов

Правитель поручил губернатору Гродненской области Владимиру Кранику решить проблему с нехваткой аппаратов МРТ в регионе.
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Соответствующее поручение было дано главой государства 26 октября во время посещения Лидской ЦРБ.

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как доложили, в настоящее время имеется 5 аппаратов МРТ в Гродно и один в Островце и что нужно поставить такое же оборудование в Волковыск и Лиду.

Глава государства поручил Каранику решить эту проблему за будущий год.

Надо за будущий год решить эту проблему, если чуть-чуть надо помочь, скажешь, – заявил президент, обращаясь к губернатору.

Лукашенко отметил, что без МРТ нет нормального диагноза и лечения, пишет belnovosti.by
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