Соответствующее поручение было дано главой государства 26 октября во время посещения Лидской ЦРБ.





Об этом сообщает президентская пресс-служба.





Как доложили, в настоящее время имеется 5 аппаратов МРТ в Гродно и один в Островце и что нужно поставить такое же оборудование в Волковыск и Лиду.





Глава государства поручил Каранику решить эту проблему за будущий год.





Надо за будущий год решить эту проблему, если чуть-чуть надо помочь, скажешь, – заявил президент, обращаясь к губернатору.





Лукашенко отметил, что без МРТ нет нормального диагноза и лечения, пишет belnovosti.by



