Прокуратура Ошмянского района направила в суд уголовное дело в отношении супругов, которым инкриминированы жестокое обращение с приемными детьми, применение к ним не связанных с насилием недопустимых способов воздействия, сопряженного с их унижением и повлекшего существенное ущемление прав и законных интересов подопечных, а также истязание и незаконное лишение свободы.





Согласно материалам дела 47-летняя Н. и 52-летний К. с сентября 2014 года являлись родителями-воспитателями детского дома семейного типа управления образования Ошмянского райисполкома, пише т s13.ru





В период с 2016 года по июнь 2021 года обвиняемые в доме 4 по ул. Криничной в аг. Буденовка Ошмянского района Гродненской области жестоко обращались с детьми, переданными им для воспитания: применяли к ним за различные провинности неоправданное и несоразмерное характеру поступков физическое насилие.

В частности, супруги периодически наносили детям побои руками, ремнем, собачьим поводком, скакалкой. В одном из эпизодов они закрыли 5-летнюю девочку ночью в подвале дома. Заставляли неоднократно детей стоять продолжительное время в углу, а также «стоять в полтора» – опершись спиной к стене с полусогнутыми ногами на определенное время.





Органы прокуратуры по данным фактам возбудили уголовное дело, которое для организации предварительного расследования передали в Ошмянский районный отдел Следственного комитета.





Восемь несовершеннолетних детей, самой младшей на момент применения насилия было 10 месяцев, признаны потерпевшими по указанному уголовному делу.





После изучения материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с квалификацией содеянного по ст.176, ч.2 ст.154, ч.1 ст.183 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Избранные ранее в отношении Н. меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении К. – меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.





По фактам нарушений законодательства в деятельности органов опеки и попечительства, должностных лиц управления образования, ГУО «Социально-педагогический центр» и других учреждений прокуратура Ошмянского района внесла представление председателю Ошмянского райисполкома, в котором потребовала устранить выявленные нарушения в работе.





После рассмотрения акта надзора 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.