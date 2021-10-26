Российские ученые опубликовали фото штамма "Дельта" коронавируса
Фотографии штамма «Дельта» COVID-19, снятые электронным микроскопом, впервые были опубликованы Российским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Изображение опубликовало агентство РИА Новости.
Как рассказали в центре, вирус, изображенный на фото, был выращен искусственно на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.
Дельта-штамм коронавируса является одним из самых заразных и характеризуется сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.
Источник: belarus.kp.ru
17:36 26/10/2021
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