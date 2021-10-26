Изображение опубликовало агентство РИА Новости.





Как рассказали в центре, вирус, изображенный на фото, был выращен искусственно на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.





Дельта-штамм коронавируса является одним из самых заразных и характеризуется сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.







