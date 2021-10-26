Извещения на оплату транспортного налога будут отправлены по почте или размещены в личном кабинете плательщика до 1 ноября 2021 года, сообщают «Минск-Новости».





Для некоторых ставки транспортного налога снижены:





на 50 % – для пенсионеров, ветеранов и инвалидов I и II группы;

на 25 % – для инвалидов III группы.





Не уплачивают транспортный налог владельцы машин, выпущенных ранее 1 января 1992 года или в отношении которых дата регистрации не может быть установлена. То же касается и транспортных средств, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года.





Платить налог не нужно владельцам электромобилей. Эта льгота будет действовать до 31 декабря 2025 года.