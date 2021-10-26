Беларусам стали приходить извещения на уплату транспортного налога. Кому его платить не нужно?
В почтовые ящики владельцев авто стали приходить письма из налоговой.
Извещения на оплату транспортного налога будут отправлены по почте или размещены в личном кабинете плательщика до 1 ноября 2021 года, сообщают «Минск-Новости».
Для некоторых ставки транспортного налога снижены:
на 50 % – для пенсионеров, ветеранов и инвалидов I и II группы;
на 25 % – для инвалидов III группы.
Не уплачивают транспортный налог владельцы машин, выпущенных ранее 1 января 1992 года или в отношении которых дата регистрации не может быть установлена. То же касается и транспортных средств, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года.
Платить налог не нужно владельцам электромобилей. Эта льгота будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Источник: blizko.by
16:01 26/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение