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Допросили 100 человек. СК назвал причину крушения самолета в Барановичах и гибели пилотов

Катастрофа произошла 19 мая 2021 года. Погибло двое летчиков.

Допросили 100 человек. СК назвал причину крушения самолета в Барановичах и гибели пилотов
место крушения

26 октября в Следственном комитете Беларуси рассказали, что завершили расследование уголовного дела по крушению самолета Як-130 в Барановичах. 

«Следователями совместно с комиссией Министерства обороны Республики Беларусь проведена кропотливая работа по установлению обстоятельств произошедшей трагедии. 

Допрошены более 100 лиц, изучены эксплуатационная и техническая документации самолета. Тщательно проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего. Из ГКСЭ получены заключения экспертиз», — сообщили в СК.

Там отметили, что командир экипажа самолета Як-130 Андрей Ничипорчик, летчик Никита Куконенко, а также инженеры, которые обслуживали самолет и другие люди не нарушали правила полета и подготовки. А причина трагедии – отказ системы управления самолетом.

Расследование по уголовному делу прекратили в связи отсутствием состава преступления.

Что произошло?


«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — говор �ся в сообщении.

Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд, рассказали в Следственном комитете.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович — летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.
Источник: telegraf.by
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