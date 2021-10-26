



26 октября в Следственном комитете Беларуси рассказали, что завершили расследование уголовного дела по крушению самолета Як-130 в Барановичах.





«Следователями совместно с комиссией Министерства обороны Республики Беларусь проведена кропотливая работа по установлению обстоятельств произошедшей трагедии.





Допрошены более 100 лиц, изучены эксплуатационная и техническая документации самолета. Тщательно проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего. Из ГКСЭ получены заключения экспертиз», — сообщили в СК.





Там отметили, что командир экипажа самолета Як-130 Андрей Ничипорчик, летчик Никита Куконенко, а также инженеры, которые обслуживали самолет и другие люди не нарушали правила полета и подготовки. А причина трагедии – отказ системы управления самолетом.





Расследование по уголовному делу прекратили в связи отсутствием состава преступления.





Что произошло?





«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — говор �ся в сообщении.





Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд, рассказали в Следственном комитете.





Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович — летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.