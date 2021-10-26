"Группа из 25 детей - никто не пришел. Все болеют"
Создатель проектов "Арт Сядзіба" и symbal.by Павел Белоус рассказал о ситуации с заболеваемостью в детском саду, куда ходит его дочь
Павел Белоус рассказал в своем Фейсбуке о ситуации с заболеваемостью в детском саду, куда ходит его дочь:
"Сегодня в группу Софии в садике из 25 детишек никто не пришел. Все болеют. Какой-то апокалипсис. А как у вас в садах и школах ситуация?", - написал он.
И вот какие ответы получил на свой вопрос:
"У нас из 27 человек ходят только 3 ребенка,остальные болеют, но! что удивительно, у всех практически одинаковые симптомы..."
"У меня заведение, где несколько детских образовательных групп. Все здоровы. А вот дорослые слегли"
"Болело пол группы; мои заболели в пятницу"
"Все хорошо, у нас мало болеет деток"
"Заболевают целыми рядами, но если в 2020 переживали, мыли и ставили класс на изоляцию, то теперь всем всё равно".
"Сегодня когда завел дочку в садик - кажется, все было норм"
"9 класс, всю четверть ходят процентов 40"
"Пока ходят дети, болеют учителя"
15:14 26/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение