Павел Белоус рассказал в своем Фейсбуке о ситуации с заболеваемостью в детском саду, куда ходит его дочь:





"Сегодня в группу Софии в садике из 25 детишек никто не пришел. Все болеют. Какой-то апокалипсис. А как у вас в садах и школах ситуация?", - написал он.





И вот какие ответы получил на свой вопрос:









"У нас из 27 человек ходят только 3 ребенка,остальные болеют, но! что удивительно, у всех практически одинаковые симптомы..."





"У меня заведение, где несколько детских образовательных групп. Все здоровы. А вот дорослые слегли"

"Болело пол группы; мои заболели в пятницу"





"Все хорошо, у нас мало болеет деток"





"Заболевают целыми рядами, но если в 2020 переживали, мыли и ставили класс на изоляцию, то теперь всем всё равно".





"Сегодня когда завел дочку в садик - кажется, все было норм"

"9 класс, всю четверть ходят процентов 40"





"Пока ходят дети, болеют учителя"