Рано утром в воскресенье 24-летний житель Витебска возвращался из клуба и, не дойдя до дома несколько метров, решил выломать дверь - его действия попали на камеру видеонаблюдения. Оказалось, что дверь вела в здание милиции.





Сначала витеблянин как минимум четыре раза ударил в дверь ногой и попытался ее открыть, а после отошел на несколько метров и начал разминаться и танцевать.





На видео, опубликованном МВД, местный житель пояснил, что был пьян и не понимает, зачем «молотил дверь».