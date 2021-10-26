Не повезло: пьяный витеблянин решил выбить не ту дверь
На 24-летнего жителя Витебска завели уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК) за то, что он несколько раз ударил ногами дверь здания милиции, сообщает пресс-служба УВД Витебска.
Рано утром в воскресенье 24-летний житель Витебска возвращался из клуба и, не дойдя до дома несколько метров, решил выломать дверь - его действия попали на камеру видеонаблюдения. Оказалось, что дверь вела в здание милиции.
Сначала витеблянин как минимум четыре раза ударил в дверь ногой и попытался ее открыть, а после отошел на несколько метров и начал разминаться и танцевать.
На видео, опубликованном МВД, местный житель пояснил, что был пьян и не понимает, зачем «молотил дверь».
15:02 26/10/2021
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