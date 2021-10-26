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От коронавируса умер беларуский писатель Сергей Булыга

Сергей Булыга умер 24 октября от коронавирусной инфекции. Ему было 68 лет.

Сергей Булыга родился 17 сентября 1953 года в Минске, пишет budzma.org.

Сергей Булыга окончил Белорусский политехнический институт по специальности инженер-электрик, затем — Высшие двухлетние курсы сценаристов и режиссеров.

Печатался с 1980 года. Автор сказочной фантастики, рассказов и сказок для детей и взрослых, киносценариев, романов и повестей в жанре исторической фантастики. 

Роман «Чужая корона» в 2005-м году был отмечен премией Ивана Ефремова за лучший роман 2004 года. Публиковался на русском, белорусском, украинском, польском и английском языках. 

В 2013—2015 гг. — заместитель главного редактора журнала фантастики «Космопорт». Жил в Минске.
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