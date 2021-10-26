Ведущий Иван Ургант сообщил зрителям, что это произошло после совещания у Александра Лукашенко 19 октября. Напомним, правитель тогда заявил:





– По маскам, защитным средствам, дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей.





Ургант отметил:





– У меня вопрос: когда это распоряжение отдавалось, было давление на людей?





Ведущий продолжил шутить:





– Беларусь, кстати, всегда выделялась отсутствием давления на людей. Ее не зря называют восточноевропейской Калифорнией.





Еще одна шутка Урганта: Беларусь одна из первых (в отличие от якобы прогрессивных стран) стала бороться с конкретным давлением – давлением резинок от масок на уши.





Спич на белорусскую тему ведущий завершил словами:





– Я завидую странам, где коронавирус напрямую подчиняется распоряжениям президента.