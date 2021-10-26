Ургант: Завидую странам, где коронавирус подчиняется распоряжениям президента
В программе «Вечерний Ургант» российского «Первого канала» прокомментировали отмену обязательного масочного режима в Беларуси.
Ведущий Иван Ургант сообщил зрителям, что это произошло после совещания у Александра Лукашенко 19 октября. Напомним, правитель тогда заявил:
– По маскам, защитным средствам, дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей.
Ургант отметил:
– У меня вопрос: когда это распоряжение отдавалось, было давление на людей?
Ведущий продолжил шутить:
– Беларусь, кстати, всегда выделялась отсутствием давления на людей. Ее не зря называют восточноевропейской Калифорнией.
Еще одна шутка Урганта: Беларусь одна из первых (в отличие от якобы прогрессивных стран) стала бороться с конкретным давлением – давлением резинок от масок на уши.
Спич на белорусскую тему ведущий завершил словами:
– Я завидую странам, где коронавирус напрямую подчиняется распоряжениям президента.
Источник: gazetaby.com
14:01 26/10/2021
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