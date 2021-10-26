+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ургант: Завидую странам, где коронавирус подчиняется распоряжениям президента

В программе «Вечерний Ургант» российского «Первого канала» прокомментировали отмену обязательного масочного режима в Беларуси.

Ведущий Иван Ургант сообщил зрителям, что это произошло после совещания у Александра Лукашенко 19 октября. Напомним, правитель тогда заявил:

– По маскам, защитным средствам, дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей.

Ургант отметил:

– У меня вопрос: когда это распоряжение отдавалось, было давление на людей?

Ведущий продолжил шутить:

– Беларусь, кстати, всегда выделялась отсутствием давления на людей. Ее не зря называют восточноевропейской Калифорнией.

Еще одна шутка Урганта: Беларусь одна из первых (в отличие от якобы прогрессивных стран) стала бороться с конкретным давлением – давлением резинок от масок на уши.

Спич на белорусскую тему ведущий завершил словами:

– Я завидую странам, где коронавирус напрямую подчиняется распоряжениям президента.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]