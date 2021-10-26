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Недолго музыка играла: Лукашенко заявил, что в Беларусь незачем завозить Pfizer

Лукашенко считает, что представленные в Беларуси российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты.


К тому же, по его словам, в Беларуси уже производят по российским технологиям российскую вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла, заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Заметим, что еще недавно в Минздраве заявляли, что рассматривают возможность закупки какого-то количества западных вакцин для платной вакцинации тех, кому необходимо выехать за рубеж.

Сейчас же, похоже, у беларусов только остается один вариант получения западной вакцины - вакцинироваться в соседних странах, в частности, в Украине.
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