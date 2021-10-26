



К тому же, по его словам, в Беларуси уже производят по российским технологиям российскую вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла, заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.





Заметим, что еще недавно в Минздраве заявляли, что рассматривают возможность закупки какого-то количества западных вакцин для платной вакцинации тех, кому необходимо выехать за рубеж.



