Как сообщает пресс-служба МВД, 55-летний начальник отдела крупной минской компании с середины октября во время прогулок с собакой разбрасывал десятки самодельных металлических "ежей" на въезде к административномуо зданию (за раз — 20-40 штук). За неделю были пробиты колёса в нескольких автомобилях.





Мужчину задержали оперативники ГУБОПиК — он попал на камеры видеонаблюдения. Уголовное дело возбудили за хулиганство.





Ранее минчанин уже привлекался к административной ответственности за распространение листовок.











