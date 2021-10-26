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Начальник отдела крупной компании неделю портил транспорт силовиков в Минске

Несколько автомобилей силовиков пострадали от самодельных "ежей"

Как сообщает пресс-служба МВД, 55-летний начальник отдела крупной минской компании с середины октября во время прогулок с собакой разбрасывал десятки самодельных металлических "ежей" на въезде к административномуо зданию (за раз — 20-40 штук). За неделю были пробиты колёса в нескольких автомобилях.

Мужчину задержали оперативники ГУБОПиК — он попал на камеры видеонаблюдения. Уголовное дело возбудили за хулиганство.

Ранее минчанин уже привлекался к административной ответственности за распространение листовок.
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