Распоряжение получили руководители столичных предприятий, сообщает reform.by со ссылкой на очевидцев





Так, Администрация Партизанского района столицы «просит убрать все объявления, содержащие рекомендации о соблюдении масочного режима, размещенные ранее в объектах розничной торговли и бытовых услуг, общественного питания».





Чиновники требуют отчитаться о выполнении рекомендации до 27 октября. «Рекомендация» подписана старшим инспектором администрации Партизанского района Еленой Популенко.





На сайте petitons.by сегодня появилась петиция , создатели которой обращаются в Администрацию Партизанского района Минска, «Минсктранс», Минский городской центр гигиены и эпидемиологии и Прокуратуру Минска.





Авторы петиции просят «Минсктранс» пояснить, чем было обусловлено принятие решения о снятии наклеек с информацией о масочном режиме, а прокуратуру по Минску — провести проверку «фактов служебной халатности должностных лиц Администрации Партизанского района и ГП «Минсктранс» – в части принятия мер, направленных на увеличение количества заболевших COVID-19, и игнорирования требований соблюдения масочного режима».





Официальных комментариев должностных лиц по этой ситуации нет.





Ранее, 22 октября, Министерство здравоохранения, после разгромной критики Александра Лукашенко введенных антиковидных мер, выступило с разъяснением нововведений в законодательстве, в котором было сказано:





«Отменено применение административной ответственности к физическим лицам, за неиспользование средств защиты органов дыхания (далее – маски) на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте».





Минздрав при этом указывает на то, что в сложившейся эпидемиологической ситуации использование масок «рекомендовано».





На этом фоне одним из немногих, кто продолжает настаивать на соблюдении элементарных мер по защите от ковида, остается Национальный аэропорт «Минск». После отмены требования Минздрава об обязательном ношении масок там еще раз отметили, что маски носить в аэропорту обязательно.