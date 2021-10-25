Для «недопущения снижения объемов оказания плановой медицинской помощи» ведомство подготовило приказ № 1318 от 22 октября 2021 года. Согласно ему, «до особого распоряжения» в поликлиниках сохраняется:





- оказание стоматологической помощи;

- скрининг рака;

- вакцинация от других инфекций;

- обследования перед направлением на медикосоциальную экспертизу;

- некоторые медосмотры.





Так, пишет Hrodna.life, диспансерные медосмотры будут проводить для пациентов: перенесших COVID-19; с болезнями сердечно-сосудистой системы и высоким риском осложнений; с предопухолевыми заболеваниями с высоким риском развития рака. Сохраняют обязательные и внеочередные медосмотры для некоторых профессий.





При направлении на операцию пациентов с риском развития состояний, угрожающих жизни, врачи будут рекомендовать вакцинацию против COVID-19.





Результаты обследований пациентов, которым отказано в госпитализации, будут отправлять из приемных отделений в поликлинику по электронной почте, а электронные рецепты выписывать дистанционно, даже если у врача нет цифровой подписи. Последнее — временная мера.





Специализированная медпомощь — только в непрепепрофилированных центрах





Сохранят оказание медпомощи в межрайонных, межрегиональных и городских специализированных центрах, кроме таких центров на базе уже перепрофилированных учреждений. В Гродно под коронавирус полностью и частично перепрофилированы семь больниц: областная инфекционная больница, областная клиническая больница медицинской реабилитации, Городская больница № 2, Городская клиническая больница, отделения в ГОКЦ «Фтизиатрия», Гродненской университетской клинике и Гродненском областном кардиологическом центре.



Как сохранят работу поликлиник?

Среди мер, принятых в поликлиниках для сохранения доступности медицинской помощи, названы такие:





- телефонные линии для консультаций по вопросам COVID-19;

- рецепты можно заказывать по телефону;

- пожилым людям и людям с инвалидностью рекомендуют при ухудшении самочувствия вызывать врача на дом;

- также у пожилых и людей с инвалидностью могут взять на дому анализы и сделать электрокардиограмму;

- пациентам с хроническими заболеваниями и инвалидностью рецепты доставят на дом;

- общий анализ крови и мочи, анализ на уровень глюкозы в крови, флюорограмму и электрокардиограмму делают в день обращения.





Директора государственных медицинских организаций должны «до особого распоряжения» обеспечить максимально полное обследование пациентов, направленных на консультацию, без дообследования в поликлиниках. Также они должны продолжить оказание плановой специализированной помощи пациентам по направлениям врачей-специалистов областей и Минска.





Приостановить оказание плановой медицинской помощи в Беларуси решили 18 октября. Это сделали, чтобы обеспечить больным с коронавирусом своевременную госпитализацию, увеличить число бригад на выездах и оградить здоровых людей от рисков, объяснили тогда в Минздраве. После критики Александра Лукашенко на следующий день решение отменили, но появились уточнения, как именно будет оказываться помощь. Лукашенко раскритиковал и обязательный масочный режим. Его обязательность отменили, но Минздрав продолжает рекомендовать белорусам носить маски через смс и приглашает вакцинироваться.





На 25 октября за сутки в Беларуси были зарегистрированы 1 997 новых пациентов с COVID-19, выписаны — 1 493 пациентов, умерли 15 человек, сообщает Минздрав. Всего, по официальной статистике, с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 588 231 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 560 343 пациентов, умерли 4 530 человек.