Рецепты дистанционно, анализы на дому: в Минздраве объяснили, как в итоге будут оказывать медпомощь
Во время четвертой волны коронавируса в Беларуси не останавливают плановую диспансеризацию и медпомощь, отменили решение об обязательном масочном режиме в общественных местах. В Министерстве охраны здоровья объяснили, как будет оказываться медицинская помощь белорусам в ближайшее время.
Для «недопущения снижения объемов оказания плановой медицинской помощи» ведомство подготовило приказ № 1318 от 22 октября 2021 года. Согласно ему, «до особого распоряжения» в поликлиниках сохраняется:
- оказание стоматологической помощи;
- скрининг рака;
- вакцинация от других инфекций;
- обследования перед направлением на медикосоциальную экспертизу;
- некоторые медосмотры.
Так, пишет Hrodna.life, диспансерные медосмотры будут проводить для пациентов: перенесших COVID-19; с болезнями сердечно-сосудистой системы и высоким риском осложнений; с предопухолевыми заболеваниями с высоким риском развития рака. Сохраняют обязательные и внеочередные медосмотры для некоторых профессий.
При направлении на операцию пациентов с риском развития состояний, угрожающих жизни, врачи будут рекомендовать вакцинацию против COVID-19.
Результаты обследований пациентов, которым отказано в госпитализации, будут отправлять из приемных отделений в поликлинику по электронной почте, а электронные рецепты выписывать дистанционно, даже если у врача нет цифровой подписи. Последнее — временная мера.
Специализированная медпомощь — только в непрепепрофилированных центрах
Сохранят оказание медпомощи в межрайонных, межрегиональных и городских специализированных центрах, кроме таких центров на базе уже перепрофилированных учреждений. В Гродно под коронавирус полностью и частично перепрофилированы семь больниц: областная инфекционная больница, областная клиническая больница медицинской реабилитации, Городская больница № 2, Городская клиническая больница, отделения в ГОКЦ «Фтизиатрия», Гродненской университетской клинике и Гродненском областном кардиологическом центре.
Как сохранят работу поликлиник?
Среди мер, принятых в поликлиниках для сохранения доступности медицинской помощи, названы такие:
- телефонные линии для консультаций по вопросам COVID-19;
- рецепты можно заказывать по телефону;
- пожилым людям и людям с инвалидностью рекомендуют при ухудшении самочувствия вызывать врача на дом;
- также у пожилых и людей с инвалидностью могут взять на дому анализы и сделать электрокардиограмму;
- пациентам с хроническими заболеваниями и инвалидностью рецепты доставят на дом;
- общий анализ крови и мочи, анализ на уровень глюкозы в крови, флюорограмму и электрокардиограмму делают в день обращения.
Директора государственных медицинских организаций должны «до особого распоряжения» обеспечить максимально полное обследование пациентов, направленных на консультацию, без дообследования в поликлиниках. Также они должны продолжить оказание плановой специализированной помощи пациентам по направлениям врачей-специалистов областей и Минска.
Приостановить оказание плановой медицинской помощи в Беларуси решили 18 октября. Это сделали, чтобы обеспечить больным с коронавирусом своевременную госпитализацию, увеличить число бригад на выездах и оградить здоровых людей от рисков, объяснили тогда в Минздраве. После критики Александра Лукашенко на следующий день решение отменили, но появились уточнения, как именно будет оказываться помощь. Лукашенко раскритиковал и обязательный масочный режим. Его обязательность отменили, но Минздрав продолжает рекомендовать белорусам носить маски через смс и приглашает вакцинироваться.
На 25 октября за сутки в Беларуси были зарегистрированы 1 997 новых пациентов с COVID-19, выписаны — 1 493 пациентов, умерли 15 человек, сообщает Минздрав. Всего, по официальной статистике, с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 588 231 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 560 343 пациентов, умерли 4 530 человек.
09:57 26/10/2021
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