



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местное издание Ahram.





Как отмечается, предложить название для новой столицы египтяне смогут до 18 ноября на специальном сайте. Также граждан страны просят прислать свои предложения по логотипу, лозунгу и визуальной айдентике.





Предложенная концепция должна отражать идею общественного прогресса с помощью науки, инноваций, устойчивого развития и современных технологий.





Заявки рассмотрит комитет из экспертов, интеллектуалов и писателей.





Новую столицу Египта начали строить в 2015 году из-за перегруженности Каира, где проживают 22 миллиона человек, и это число продолжает расти.





В новом городе, расположенном в 50 километрах к востоку от нынешней столицы, сконцентрируют главные госучреждения, среди которых парламент, правительство, министерства, а также построят жилые помещения. Город площадью более 700 кв. км будет рассчитан на проживание около 6,5 миллиона человек.





Как сообщал Укринформ, в новой «умной» административной столице Египта, строительство которой продолжается, будут использовать высокие технологии.





В частности, в новом городе жители будут использовать смарт-карты и приложения, чтобы открывать двери и осуществлять платежи. Также они будут пользоваться интернетом через общедоступный Wi-Fi, который будут распространять фонарные столбы. Для жителей создадут единое мобильное приложение, с помощью которого они смогут оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о жалобах и проблемах в различные службы и т. д.





На каждой улице с помощью по меньшей мере 6 тысяч камер власти города будут отслеживать скопления людей и заторы на дорогах, выявлять случаи краж, наблюдать за подозрительными лицами или объектами и запускать автоматические сигналы тревоги во время чрезвычайных ситуаций.







